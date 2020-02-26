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Специалисты "Территории здоровья" знают, как восстановить силы и сохранить молодость

, ИА "Амител"
Лечебно-реабилитационный центр "Территория здоровья" предлагает комплексные программы по восстановлению организма

Клинический лечебно-реабилитационный центр "Территория здоровья" предлагает уникальные программы для восстановления всего организма по самым разным направлениям. Они разработаны с учетом тренда современного времени: максимальная польза, целостное восстановление, минимальные временные затраты, единение с природой и полная перезагрузка.

Блок программ по восстановлению опорно-двигательного аппарата "ОДА Спринт" и "ОДА Марафон" помогут восстановить организм после заболеваний и травм, а также снять резкую и хроническую боль.

Сохранить здоровье, молодость и красоту помогут программы "Анти-эйдж" и "Анти-эйдж Тотал". Они включают такие направления, как стройность, детокс, остеопороз, диабет. Блок программ "Нейро" – шорт, лонг и актив – направлены на всестороннее восстановление нервной системы и нейронных связей.

Программы "Спорт фитнес" и "Спорт профи" разработаны специально для спортсменов разного профессионального и физического уровня подготовки, помогают восстанавливать ресурсы организма после тренировок, соревнований или профессиональных травм.

Для полного очищения организма в центре существует программа "Кишечный лаваж" – это простой, безопасный, безболезненный, естественный и в то же время самый эффективный способ очищения всего организма (биохакинг организма).

Для того чтобы отдохнуть от городской суеты и максимально восстановить организм в кратчайшие сроки, разработана программа "Курорт в городе". Здесь клиентам центра предлагают восстановить организм и психоэмоциональное состояние после стрессовых ситуаций за два дня.

В центре разработана программа по медицинской реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы "Территория здоровья. Дети". Она направлена на коррекцию осанки, укрепление мышечного корсета, профилактику сколиоза и других нарушений по профилю центра (принимаем детей с 12-летнего возраста).

Лицензия: ЛО-22-01-005546

О всевозможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами.

Клинический лечебно-реабилитационный центр "Территория здоровья"
г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 36 е
Тел.: 8-800-2-506-517 (бесплатный по России); +7 (3852) 506-517
mcr-alt.ru
territoria_zdrav
mcr-alr@mail.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.02.2020 13:34
- гость -

Нейро" – шорт, лонг и актив – направлены на всестороннее восстановление нервной системы и нейронных связей.

хочу на это посмотреть
не много на себя берете?

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