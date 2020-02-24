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Алтайский край занял 31 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах

, ИА "Амител"
Республика Алтай расположилась на 71 строчке
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край занял 31 место в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. При этом Республика Алтай расположилась лишь на 71 месте списка, опубликованном РИА "Новости".

По данным агентства, в Алтайском крае количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило 304 на каждые 100 тысяч автомобилей в 2019 году. По сравнению с 2018 годом, количество ДТП с пострадавшими уменьшилось на 3,6%. На каждые 100 тысяч человек приходится 164 погибших и раненых в ДТП. При этом на каждую тысячу пострадавших в авариях в среднем приходится 66 смертей.

В Республике Алтай, которая заняла 71 строчку рейтинга, количество ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автомобилей составило 408. Примечательно, что в сравнении с 2018 годом, в прошедшем году количество аварий в регионе выросло на 5,8%. Число пострадавших в ДТП (погибших и раненых) на 100 тысяч человек в 2019 году составило 228 случаев. А число погибших на тысячу пострадавших равняется 84.

Отметим, что первую строчку рейтинга заняла Чеченская Республика — в ней количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей составило 76. Новосибирская область заняла восьмое место — 185 аварий на 100 тысяч авто. А рекордсменом по количеству аварий (последнее, 85 место) оказалась Республика Тыва — 858 инцидентов.

Как отмечает РИА Новости, количество ДТП, в которых пострадали люди, в России за 2019 год снизилось на 2,2%. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших — на 6,8%, раненых — на 1,9%. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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