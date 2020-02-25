Весна близко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 февраля

Пасмурная и достаточно теплая погода с небольшим снегом ожидается в Алтайском крае во вторник, 25 февраля, передает региональный Гидрометцентр.

Температура в регионе в светлое время суток составит от -1°C до -6°C. В отдельных районах выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер будет переменный — от 2 до 7 м/с .

В Барнауле днем столбик термометра может показывать от -2°C до -4°C. Также ожидается небольшой снег, изморозь, туман и сильная гололедица на дорогах. Как и по региону, ветер переменный от 2 до 7 м/c.

Напомним, в МЧС призывают население соблюдать осторожность на водоемах. Из-за теплой зимы и приближающейся весны небрежное перемещение через заледеневшие участки может стоить жизни.