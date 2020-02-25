Диетолог рассказал, какие продукты нельзя употреблять перед сном

Эксперт по питанию Хайдрун Шуберт назвал пять самых опасных для сна продуктов, сообщает Focus.

Среди наиболее влияющих на качество сна продуктов диетолог назвал шоколад и напитки с содержанием кофеина. Шуберт отметил, что лучше отказаться от употребления имбиря и чили перед сном, потому что они ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела.

Также он подчеркивает, что на качество сна негативно могут повлиять сырые овощи, так как они активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает перейти организму в фазу глубокого сна.

Кроме того, эксперт рекомендует людям, страдающим бессонницей, отказаться от поздних ужинов. По мнению Шуберта, организму необходимо дать время, чтобы настроиться на отдых.