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Цены на электронику и бытовую технику могут подскочить

, ИА "Амител"
Это связывают с планами правительства ужесточить экологические требования
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

С 2021 года бытовая техника может подорожать минимум на 13%, электроника – на 9%, одежда и обувь – на 2–5%, рассказал газете "Известия" глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.

По его словам, это произойдет, если правительство России реализует планы по ужесточению экологических требований к производителям, которые предполагают стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

Сейчас только часть производителей ведет соответствующую переработку, и под нее попадает, как правило, не больше трети их продукции. Остальные выплачивают экологический сбор. Например, для текстиля он составляет 16,3 тысячи рублей за тонну товара.

По оценкам экспертов, после введения поправок о полной утилизации поступления в бюджет от экосбора вырастут более чем в 60 раз – с 2,2 млрд рублей до 136 млрд рублей.

Федоров выразил позицию ретейлеров касательно новой концепции. По его словам, бизнес поддерживает поправки, но во избежание скачков цен необходим плавный переход от старых требований к новым.

Он предложил сделать это на протяжении пяти лет, пояснив, что за это время компании смогут безболезненно приобрести дополнительные складские помещения и нанять дополнительный персонал, который займется сбором и утилизацией упаковки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2020 08:39
- гость -

Блестящее правительство начало работать

25.02.2020 08:41
- гость -

Чиновникам и депутатам жрать еще слаще захотелось! Народ терпит - почему бы его еще больше не грабить!

25.02.2020 08:49
АБОРИГЕН

Тут надо четко понимать и отдавать себе отчет в том, что никакими реальными благами эта правительственная инициатива для экологии не обернётся.

25.02.2020 08:51
- гость -

Обязательно подскочит.Правители больше не чего не умеют.

25.02.2020 08:59
- гость -

Остальные выплачивают экологический сбор.

я чет не понял, они что, хотят сделать как с дорожным налогом что-ли, где берут и акциз на бензин и дорожный налог
то есть потребитель теперь будет платить и экологический сбор за упаковку и оплачивать вывоз мусора...

25.02.2020 08:59
Димон

новость из разряда
" на улице вы можете упасть..т.к. зима, гололед"
нет, ну конечно можете и не упасть)

25.02.2020 09:17
- гость -

Очередной налог на воздух.
Никто и не будет строить утилизационные заводы. Кроме нужного человека, талантливого бизнесмена, который построит заводик и государство будет ему перенаправлять эти миллиарды

25.02.2020 09:18
- гость -

"бизнес поддерживает поправки"

Да-да-да, верим

25.02.2020 09:29
- гость -

Как будто в России что то может подешеветь)

25.02.2020 09:44
- гость -

Амик любит скандалы копипастить.

25.02.2020 10:35
- гость -

Даже после войны, правительство "Сталинского кровавого режима" старалось как то жизнь облегчить людям. Цены снижали. А эти, как с другой планеты, буржуины ....

25.02.2020 10:52
- гость -

Рвачи в лице "деловой России" заблаговременно переводят стрелки ответственности с собственной жадности на правительство. Можно ведь собственные хотелки ужать, издержки снизить, норму прибыли, лишний бентли не купить или дом в Лондоне, но куда проще понять цены и обвинить правительство. А сетевым дерьмомётам только того и нужно, есть куда излишки вонючей субстанции выплеснуть.

25.02.2020 11:42
- гость -

Че-то я сомневаюсь что надбавка за утилизацию уже не включена производителем в цену товара. Тут походу вторым рядом хотят поиметь хитроопые. Упаковку, бумажку, деревяжку.

25.02.2020 11:58
- гость -

10:52
- гость -
Рвачи в лице "деловой России" заблаговременно переводят стрелки
----
Обозначьте пожалуйста, их партийную принадлежность.

25.02.2020 13:02
- гость -

Пу...я стабильность! 20:0

25.02.2020 16:47
- гость -

Бумага делается, как известно, из древесины. Вырубаются леса.Процесс изготовления наносит большой вред экологии.
Что касается полиэтиленовых пакетов, которые делают из нефтепродуктов, то в нашем климате они довольно быстро разлагаются. У кого есть дача, замечали, что укрывная пленка приходит в негодность через пару лет. Тем более, что производят быстроразрушающиеся пакеты (зеленоватого цвета, продаются в Ашане). Необходимо совершенствовать технологии по созданию безопасной пленки.
Не факт, что бумажная упаковка экологичнее.

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