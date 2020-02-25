Цены на электронику и бытовую технику могут подскочить

С 2021 года бытовая техника может подорожать минимум на 13%, электроника – на 9%, одежда и обувь – на 2–5%, рассказал газете "Известия" глава комитета по торговле "Деловой России" Алексей Федоров.

По его словам, это произойдет, если правительство России реализует планы по ужесточению экологических требований к производителям, которые предполагают стопроцентную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки.

Сейчас только часть производителей ведет соответствующую переработку, и под нее попадает, как правило, не больше трети их продукции. Остальные выплачивают экологический сбор. Например, для текстиля он составляет 16,3 тысячи рублей за тонну товара.

По оценкам экспертов, после введения поправок о полной утилизации поступления в бюджет от экосбора вырастут более чем в 60 раз – с 2,2 млрд рублей до 136 млрд рублей.

Федоров выразил позицию ретейлеров касательно новой концепции. По его словам, бизнес поддерживает поправки, но во избежание скачков цен необходим плавный переход от старых требований к новым.

Он предложил сделать это на протяжении пяти лет, пояснив, что за это время компании смогут безболезненно приобрести дополнительные складские помещения и нанять дополнительный персонал, который займется сбором и утилизацией упаковки.