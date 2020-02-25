Такси, скорая, две легковушки. Массовое ДТП произошло на барнаульском перекрестке

Фото: Егор Галкин / amic.ru

Несколько автомобилей встали на перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического в Барнауле, затруднив движение транспорта. Об этом сообщает корреспондент amic.ru с места происшествия.

Столкнулись не меньше трех иномарок и автомобиль скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыл патруль Госавтоинспекции. Информации о пострадавших нет.

Напомним, Алтайский край вошел в рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. Регион занял 31-е место.