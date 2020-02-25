Такси, скорая, две легковушки. Массовое ДТП произошло на барнаульском перекрестке

Фото: Егор Галкин / amic.ru
Несколько автомобилей встали на перекрестке улицы Молодежной и проспекта Социалистического в Барнауле, затруднив движение транспорта. Об этом сообщает корреспондент amic.ru с места происшествия.
Столкнулись не меньше трех иномарок и автомобиль скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыл патруль Госавтоинспекции. Информации о пострадавших нет.
Напомним, Алтайский край вошел в рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. Регион занял 31-е место.
Комментарии
Проскакивателю не удалось проскочить.
Да.
Дибилам и светофоры не помогают
Проскакивателю
Да просто он не месный.
не МЕСНЫЕ они такие )))
Там уже давным давно доп секция на светофоре (стрелка) просится, для поворачивающих
Из-за того,что Молодежка в этом месте раздваивается, при поворотах сложно понять где какая полоса на самом перекрестке. Нарисуйте разметку, тогда и будем искать виновных.
25.02.2020 10:43
- гость -
сколько там езжу
никогда проблем не возникало
скорее всего скорая спешила и пролетела на красный
теперь только видео с регистратора поможет
25.02.2020 10:43
- гость -
Не поверите, но некоторым водителям и разметка не помогает! Считал, что только в анекдотах водители считают, что поворотник дает преимущество при перестроении... Оказалось это и в жизни бывает! Мне вчера один доказывал, что он включил поворотник и он является мне помехой с права (я, ехал по средней, он по правой полосам)... Все бы ничего, но это чудо перестраивалось в мою полосу движения, причем была четкая разметка полос!