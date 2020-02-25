Малышева дала совет пенсионерам, у которых нет денег на лечение в ее клинике

Телеведущая Елена Малышева рекомендовала пенсионерам, которым не по карману лечение в ее клинике, посещать государственные больницы, сообщает РИА "Новости".
"Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам, – заявила врач. – Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи".
Так она ответила на комментарий женщины в Instagram, упрекнувшей телеведущую за стоимость услуг в ее клинике.
В частности подписчица рассказала, что пенсия у ее мамы 23 тысячи рублей, в то время как прием у врача в принадлежащем Малышевой медучреждении обходится в 20 тысяч рублей.
Ранее amic.ru писал, что Елена Малышева в очередном выпуске программы "Жить здорово!" назвала самый "хороший" вид онкологических заболеваний.
Комментарии
Ну вы больше то смотрите ее передачу. Поднимайте ей рейтинги
Врачка она, а не лекарь.
К ней кто-то еще ходит огурцами лечить геморрой?
Перестаньте ее смотреть, рейтинги упадут, программу закроют, Малышева попрется в народное хозяйство, и вот там в честной конкурентной борьбе пускай отвоюет право на такие гонорары)
А сейчас она от балды ценники озвучивает, так как она хайповая тетка с ТВ, к ней лохи сами прутся из за ее известности. А если бы они решение принимали умом, а не жопой, то в первую очередь выяснялись бы ее квалификацию, а не известность.
Лично мне не жаль тех, с кого она берет три шкуры, они сами к ней пришли со своими деньгами.
на Украине снизили цену за газ для населения
25.02.2020 10:55
- гость -
На сколько? Там цена была в раза три выше, чем у нас.
25.02.2020 11:31
- гость -
25.02.2020 10:55
- гость -
На сколько? Там цена была в раза три выше, чем у нас.
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Ничего подобного. Была примерно, как у нас.
У них свой газ
25.02.2020 12:10
- гость -
Не ври. Для промпредриятий она давно стала неподъёмной. Закрыли их.
Для сельских поселений, не знаю.