Малышева дала совет пенсионерам, у которых нет денег на лечение в ее клинике

Телеведущая Елена Малышева рекомендовала пенсионерам, которым не по карману лечение в ее клинике, посещать государственные больницы, сообщает РИА "Новости".

"Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам, – заявила врач. – Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи".

Так она ответила на комментарий женщины в Instagram, упрекнувшей телеведущую за стоимость услуг в ее клинике.

В частности подписчица рассказала, что пенсия у ее мамы 23 тысячи рублей, в то время как прием у врача в принадлежащем Малышевой медучреждении обходится в 20 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал, что Елена Малышева в очередном выпуске программы "Жить здорово!" назвала самый "хороший" вид онкологических заболеваний.