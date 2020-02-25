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Малышева дала совет пенсионерам, у которых нет денег на лечение в ее клинике

, ИА "Амител"
Телеведущая ответила на упрек подписчицы из-за стоимости лечения
Фото: instagram.com/malysheva.live

Фото: instagram.com/malysheva.live

Телеведущая Елена Малышева рекомендовала пенсионерам, которым не по карману лечение в ее клинике, посещать государственные больницы, сообщает РИА "Новости".

"Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам, – заявила врач. – Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи".

Так она ответила на комментарий женщины в Instagram, упрекнувшей телеведущую за стоимость услуг в ее клинике.

В частности подписчица рассказала, что пенсия у ее мамы 23 тысячи рублей, в то время как прием у врача в принадлежащем Малышевой медучреждении обходится в 20 тысяч рублей.

Ранее amic.ru писал, что Елена Малышева в очередном выпуске программы "Жить здорово!" назвала самый "хороший" вид онкологических заболеваний.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2020 09:29
- гость -

Ну вы больше то смотрите ее передачу. Поднимайте ей рейтинги

25.02.2020 09:42
- гость -

Врачка она, а не лекарь.

25.02.2020 09:59
- гость -

К ней кто-то еще ходит огурцами лечить геморрой?

25.02.2020 10:05
- гость -

Перестаньте ее смотреть, рейтинги упадут, программу закроют, Малышева попрется в народное хозяйство, и вот там в честной конкурентной борьбе пускай отвоюет право на такие гонорары)
А сейчас она от балды ценники озвучивает, так как она хайповая тетка с ТВ, к ней лохи сами прутся из за ее известности. А если бы они решение принимали умом, а не жопой, то в первую очередь выяснялись бы ее квалификацию, а не известность.
Лично мне не жаль тех, с кого она берет три шкуры, они сами к ней пришли со своими деньгами.

25.02.2020 10:55
- гость -

на Украине снизили цену за газ для населения

25.02.2020 11:31
- гость -

25.02.2020 10:55
- гость -

На сколько? Там цена была в раза три выше, чем у нас.

25.02.2020 12:10
- гость -

25.02.2020 11:31
- гость -
25.02.2020 10:55
- гость -

На сколько? Там цена была в раза три выше, чем у нас.
----------------------------
Ничего подобного. Была примерно, как у нас.

25.02.2020 12:14
- гость -

У них свой газ

25.02.2020 12:19
- гость -

25.02.2020 12:10
- гость -

Не ври. Для промпредриятий она давно стала неподъёмной. Закрыли их.
Для сельских поселений, не знаю.

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