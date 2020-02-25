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Парковка по-сибирски. Алтайский водитель оставил авто в метровом сугробе

, ИА "Амител"
Мужчина объяснил, что во дворе не было свободных парковочных мест

Фото: vk.com/altayka

Житель Новоалтайска необычным способом решил проблему парковки во дворе, когда нет мест. Мужчина загнал внедорожник на сугроб высотой около метра и оставил его там.

Фотографию "Нивы", возвышающейся над остальными авто у дома №12 на улице Ушакова, опубликовали в сообществе "Новоалтайск" в социальной сети "ВКонтакте".

Подписчики в большинстве своем восхитились находчивостью водителя, который сумел найти парковочное место там, где его нет, и при этом не создал никаких проблем окружающим.

"Твоя "Нива" – твои правила", – пошутил один из местных жителей.

Владелец автомобиля прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пошел на такой шаг из-за отсутствия свободных мест для парковки.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2020 09:57
- гость -

выживальщик выживает.

25.02.2020 09:57
1

Молодец чувак.

25.02.2020 10:02
- гость -

Кувак красава.
И никому не мешает

25.02.2020 10:02
- гость -

Западная реклама.

25.02.2020 10:05
- гость -


25.02.2020 10:02
- гость -

что именно тут западное?

25.02.2020 10:09
- гость -

Вот с таким же умственным развитием как и у этого нивовода, кричат ему кросаучиг)
Где он красавчик? Что себя показал? Так ты так каждый день паркуйся, чо уж. А на крышу можешь залезть?
Знаете кто в живом мире всегда пытается залезть выше других особей в стаде? Поинтересуйтесь)

25.02.2020 10:14
- гость -


25.02.2020 10:09
- гость -
А что с его умственным развитием? Он перегородил кому то выезд? Он не кричит, что некуда парковаться и что ему все и всё должны, он решает проблему сам и успешно!

25.02.2020 10:20
- гость -

25.02.2020 10:05
- гость -
что именно тут западное?

Реклама.

25.02.2020 10:23
- гость -


25.02.2020 10:20
- гость -


реклама чего?

25.02.2020 10:31
- гость -

25.02.2020 10:23
- гость -

Того, что ты на свое пузотёрке туда бы даже теоретически не заехал.

25.02.2020 10:36
- гость -

4x4 - доминиируй и унижай ))

25.02.2020 10:37
- гость -


25.02.2020 10:31
- гость -

Гриша, в тебе однако сейчас зависть говорит.. и к владельцам пузотеров и к владельцам нив.

25.02.2020 10:39
- гость -

10:37 Не а. У меня нет особого интереса к авто и вождения. К счастью я это рано понял.

25.02.2020 10:39
- гость -

25.02.2020 10:09
- гость -

тебе помешали или ты по жизни обиженный?

25.02.2020 10:46
- гость -

25.02.2020 10:37
- гость -

Серж, если насчет машин, мне даже забесплатно предлагали иномару-тойоту, и еще раз старый москвич. Но не моё это.

25.02.2020 10:46
- гость -

25.02.2020 10:09
- гость -
я скорее сомневаюсь в умственных способностях товарисчей, которые вылезают на перекресток на все цвета радуги, забивают его так, что 3-4 цикал светофора тронутся не может никто ни в одну сторону. Примеры каждый вечер пересечение Соца и Строителей и Красноарм и Строителей, да и не только там.

25.02.2020 10:47
- гость -

Но не моё это.

я помню как тебе все мешает))

25.02.2020 11:00
- гость -

10:39
По жизни обиженные - это те, которые по фене ботать не умеют, а вставляют словечки к месту и не к месту.
Если тебе не очевидно, что чувак вытрепнулся, и это выглядит нездорово, то это твоё дело.
Вот что точно не твоё дело, так это задавать вопросы незнакомым людям в оскорбительном тоне. Не рекомендую.

25.02.2020 11:01
- гость -

10:46
А вот с этим доводом согласен. И примеров тому - на каждом большом перекрёстке.

25.02.2020 11:15
- гость -

25.02.2020 11:00
- гость -
Ну ну не дуйся товарисч

25.02.2020 11:17
- гость -

25.02.2020 10:47
- гость -
я помню как тебе все мешает))

Если меня сравнить с Пионером или Аборигеном, то я просто курсант института благородных юношей.

25.02.2020 11:21
- гость -

25.02.2020 11:17
- гость -
За пивком сгоняй студент

25.02.2020 11:30
- гость -

25.02.2020 11:21
- гость -

Ножки свои опухшие сам тренируй!

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