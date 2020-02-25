Парковка по-сибирски. Алтайский водитель оставил авто в метровом сугробе

Фото: vk.com/altayka
Житель Новоалтайска необычным способом решил проблему парковки во дворе, когда нет мест. Мужчина загнал внедорожник на сугроб высотой около метра и оставил его там.
Фотографию "Нивы", возвышающейся над остальными авто у дома №12 на улице Ушакова, опубликовали в сообществе "Новоалтайск" в социальной сети "ВКонтакте".
Подписчики в большинстве своем восхитились находчивостью водителя, который сумел найти парковочное место там, где его нет, и при этом не создал никаких проблем окружающим.
"Твоя "Нива" – твои правила", – пошутил один из местных жителей.
Владелец автомобиля прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пошел на такой шаг из-за отсутствия свободных мест для парковки.
Комментарии
выживальщик выживает.
Молодец чувак.
Кувак красава.
И никому не мешает
Западная реклама.
25.02.2020 10:02
- гость -
что именно тут западное?
Вот с таким же умственным развитием как и у этого нивовода, кричат ему кросаучиг)
Где он красавчик? Что себя показал? Так ты так каждый день паркуйся, чо уж. А на крышу можешь залезть?
Знаете кто в живом мире всегда пытается залезть выше других особей в стаде? Поинтересуйтесь)
25.02.2020 10:09
- гость -
А что с его умственным развитием? Он перегородил кому то выезд? Он не кричит, что некуда парковаться и что ему все и всё должны, он решает проблему сам и успешно!
25.02.2020 10:05
- гость -
что именно тут западное?
Реклама.
25.02.2020 10:20
- гость -
реклама чего?
25.02.2020 10:23
- гость -
Того, что ты на свое пузотёрке туда бы даже теоретически не заехал.
4x4 - доминиируй и унижай ))
25.02.2020 10:31
- гость -
Гриша, в тебе однако сейчас зависть говорит.. и к владельцам пузотеров и к владельцам нив.
10:37 Не а. У меня нет особого интереса к авто и вождения. К счастью я это рано понял.
25.02.2020 10:09
- гость -
тебе помешали или ты по жизни обиженный?
25.02.2020 10:37
- гость -
Серж, если насчет машин, мне даже забесплатно предлагали иномару-тойоту, и еще раз старый москвич. Но не моё это.
25.02.2020 10:09
- гость -
я скорее сомневаюсь в умственных способностях товарисчей, которые вылезают на перекресток на все цвета радуги, забивают его так, что 3-4 цикал светофора тронутся не может никто ни в одну сторону. Примеры каждый вечер пересечение Соца и Строителей и Красноарм и Строителей, да и не только там.
Но не моё это.
я помню как тебе все мешает))
10:39
По жизни обиженные - это те, которые по фене ботать не умеют, а вставляют словечки к месту и не к месту.
Если тебе не очевидно, что чувак вытрепнулся, и это выглядит нездорово, то это твоё дело.
Вот что точно не твоё дело, так это задавать вопросы незнакомым людям в оскорбительном тоне. Не рекомендую.
10:46
А вот с этим доводом согласен. И примеров тому - на каждом большом перекрёстке.
25.02.2020 11:00
- гость -
Ну ну не дуйся товарисч
25.02.2020 10:47
- гость -
я помню как тебе все мешает))
Если меня сравнить с Пионером или Аборигеном, то я просто курсант института благородных юношей.
25.02.2020 11:17
- гость -
За пивком сгоняй студент
25.02.2020 11:21
- гость -
Ножки свои опухшие сам тренируй!