Парковка по-сибирски. Алтайский водитель оставил авто в метровом сугробе

Фото: vk.com/altayka

Житель Новоалтайска необычным способом решил проблему парковки во дворе, когда нет мест. Мужчина загнал внедорожник на сугроб высотой около метра и оставил его там.

Фотографию "Нивы", возвышающейся над остальными авто у дома №12 на улице Ушакова, опубликовали в сообществе "Новоалтайск" в социальной сети "ВКонтакте".

Подписчики в большинстве своем восхитились находчивостью водителя, который сумел найти парковочное место там, где его нет, и при этом не создал никаких проблем окружающим.

"Твоя "Нива" – твои правила", – пошутил один из местных жителей.

Владелец автомобиля прокомментировал ситуацию. Он уточнил, что пошел на такой шаг из-за отсутствия свободных мест для парковки.