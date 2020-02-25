Республика Алтай вошла в число регионов, где нет ни одного приюта для животных

База для помощи бездомным питомцам в России подготовлена слабо, несмотря на действие с 1 января федерального закона "Об ответственном обращении с животными". Об этом сообщают "Известия".

Сейчас российские приюты способны разместить 92 тысячи животных, а потребность на начало 2020 года составляла 498 тысяч.

При этом в 15 регионах страны приюты для бездомных животных отсутствуют полностью. Это республики Алтай, Адыгея, Калмыкия, Крым, Карачаево-Черкесия, Чувашия и Якутия, Воронежская, Липецкая, Рязанская, Саратовская, Тверская, Ульяновская и Ярославская области.

Лидерами по количеству приютов назвали Москву, Московскую, Нижегородскую, Челябинскую и Свердловскую области, а также Пермский и Хабаровский края.