Названы главные ошибки при проезде "лежачего полицейского"

Российские водители в основной массе допускают три ошибки при преодолении "лежачего полицейского". Эти ошибки ведут к негативным последствиям, отмечает "Российская газета".
Первая – это переезд препятствия, не снижая скорости. В результате страдает ходовая часть, а водитель и пассажиры могут получить травмы.
Вторая – преодоление препятствия с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается, и удары по элементам шасси будут куда серьезнее, чем при разгруженной подвеске.
Третья – это попытка переехать "полицейского", смещая машину частично на обочину, чтобы коснуться препятствия лишь колесами одного борта. При такой езде водитель может получить штраф за езду по обочине, а также поцарапать диски.
Комментарии
Сами эти полицейские - огромная ошибка.
Либо не соответствуют стандарту, либо отсутствуют соответствующие знаки и разметка.
Да и по нашим дорогам сильно и не разогнаться. Сейчас весна придет и будут как после бомбежки все улицы
Самая большая - это лежачие полицейские сделанные не по стандарту.
Председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Шеломенцев А.А. не знает ГОСТГОСТ Р 52605-2006. У меня имеется его письменное признание в этом!
Особенно искусственные неровности доставляют неудобства автомобилям быстрого реагирования, таким как: скорая пожарная и полиция. Пассажирам автобусов тоже не очень нравится, когда автобус притормаживает перед ИН, потом переезжает ее и набирает скорость.
Самая большая ошибка водителей это лояльное отношение к администрации города с их дорогами.
10:56, надо нагибать дорожников за лежаки не по ГОСТу, от этого страдают как правило все!
25.02.2020 10:56
- гость -
Полностью с Вами согласен!
Сейчас снег сойдет с дорог и эти лежачие покажутся цветочками по отношению к ямам. А там какие главные ошибки совершают водители проезжая их?
Самое главное, их лепят там где надо и там где не надо... Начальник ГИБДД Перцев выполняет отчетно-галочную работу - ткнул пальцем где установить неровность и отчитался, что повысил безопасность на дороге! Мышления то не хватает для принятия конкретных мер для безопасности, ему важна отчетность, а там...
Лихачам эти лежачие не помеха.