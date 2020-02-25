Названы главные ошибки при проезде "лежачего полицейского"

Российские водители в основной массе допускают три ошибки при преодолении "лежачего полицейского". Эти ошибки ведут к негативным последствиям, отмечает "Российская газета".

Первая – это переезд препятствия, не снижая скорости. В результате страдает ходовая часть, а водитель и пассажиры могут получить травмы.

Вторая – преодоление препятствия с выжатой педалью тормоза. В этом случае подвеска нагружается, и удары по элементам шасси будут куда серьезнее, чем при разгруженной подвеске.

Третья – это попытка переехать "полицейского", смещая машину частично на обочину, чтобы коснуться препятствия лишь колесами одного борта. При такой езде водитель может получить штраф за езду по обочине, а также поцарапать диски.