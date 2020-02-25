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Почти 1,5 тысячи алтайских семей потратили маткапитал на обучение детей

, ИА "Амител"
Это второй по популярности способ расходования средств
Фото: gosprof74.ru

Фото: gosprof74.ru

11 765 семей полностью распорядились средствами материнского капитала в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

Наибольшую часть из распоряжений составили заявления об улучшении жилищных условий. Так, свои жилищные вопросы смогли решить 10 760 алтайских семей, из них 7 661 семья частично или полностью погасила семейным капиталом ипотечные кредиты.

Еще 3099 улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств. Всего по этому направлению в 2019 году семьям перечислили 4,6 млрд руб.

"По-прежнему, как и во все предыдущие годы, самое востребованное направление расходования средств МСК в Алтайском крае – решение жилищных вопросов за счет материнского капитала. Второе по популярности направление расходования средств маткапитала – это обучение детей, – отметила начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР Яна Позднякова. – В 2019 году на эти цели средства материнского капитала направили 1 450 семей края, на общую сумму 80,9 млн руб.".

Еще одно из направлений расходования средств семейного капитала – ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2019 году такие выплаты из средств материнского капитала получили 1273 семьи. Краевым пенсионным ведомством на эти цели в кредитные учреждения на счета матерей перечислили 114,2 млн руб.

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, позволяющие большему числу семей, имеющих государственный сертификат, получать ежемесячную выплату на второго ребенка.

Согласно изменениям, максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, увеличился до двух прожиточных минимумов. Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.

Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных минимумов на человека, а средства выплачивались до тех пор, пока второму ребенку не исполнялось полтора года.

"Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты, – уточнила Яна Позднякова. – В зависимости от субъекта РФ он увеличился по-разному. У нас же, в Алтайском крае, размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала увеличился до 10203 руб. Напомню, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен начиная с 2018 года".

Подать заявление в электронном виде на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, портал госуслуг или МФЦ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2020 10:49
- гость -

Как потратили на образование детей?
А разве не пропили?
Нам же шалава Водонаева доказывала, что все эти деньги пропиваются.
И жильё ещё на эти деньги приобретают? Зрада зрадная. Это что же выходит, людям деньги от государства в пользу пошли??? Да не может быть, это же деньги от кговавой гэбни и путинского полицейского режима)
Не берите люди эти деньги, а то шалава Водонаева вас осудит. Да тут ещё ее сторонники есть, щас выскажуцца)

25.02.2020 10:51
- гость -

т.е. 55тыс. на семью. Офигеть, какое популярное направление. Не хватит даже один семестр оплатить на нормальном факультете толкового ВУЗа.

25.02.2020 10:54
- гость -


25.02.2020 10:49
- гость -
вы наивны, как тульский пряник. Первый день на свет появились и ни разуне слышали про эти схему обнала мат. капитала? А в статье вам четко указали - 80млн - на обучение, а перечислено - 4,6Млрд. Вы, как бы, с математикой дружите, хотя бы на уровне 3его класса. Понаедут из своих деревень...

25.02.2020 11:10
- гость -

Послушайте, аристократ Клим Чугункин из провинциального городишки, вы грамоте в своём околотке обучены?
Вам русским языком по белому указана общая сумма материнского капитала, выплаченного семьям в АК в 2019 году, и даны цифры по распределению этих денег по целевым затратам: первое место - это жильё, 10 с лишним тысяч семей, а на образование полторы тысячи семей. И где тут математика не бьется?
Насчёт схем обналичивания: это уголовное преступление, и если есть желание познакомиться с органами правопорядка, то вэлкам.
Только я отчего то уверен, что вы в своей жизни ни разу не «наличили» деньги) в противном случае вы бы знали, что это довольно хлопотно и накладно, а во многих случаях и нереально.

25.02.2020 11:17
- гость -

В СССР учили ВСЕХ, даже дебилов за уши тянули, учили всех БЕСПЛАТНО, причём образование было на порядок качественнее. А после обеспечивали работой по специальности в обязательном порядке. И карьерный рост - хоть до министра или генерального секретаря партии, вне зависимости от происхождения или родственных связей.
И никакие материнские капиталы были не нужны.

25.02.2020 11:19
- гость -

25.02.2020 11:10
- гость -
Испугался трудностей и другим не советуешь?! Идущий осилит свой путь. Предлагаю вам взять ник "законник", вообразите себя Джоном УИКОМ и вечером выпейте самогоночки от государства.

25.02.2020 11:25
- гость -

11:19
Когда нечем ответить, обычно человек мелет чушь. Как и вы, впрочем: смешали все в кучу - и дорогу осилит идущий (напутали в тексте), и самогоночка от государства (какая самогонка? от какого государства?), и джона уика (хорошо хоть фильмы смотришь, а не только в носу ковыряешь).

Я не советую преступать закон. Так как знаю, что капающий меч правосудия бывает очень бездушен)

25.02.2020 11:45
- гость -

"Учебные заведения вытянули деньги у 1.5 тысяч алтайских семей."

25.02.2020 11:51
- гость -

11:17
- гость -
В СССР учили ВСЕХ, даже дeбилов...
----
Оно и видно.

25.02.2020 11:54
- гость -

И карьерный рост - хоть до министра или генерального секретаря партии, вне зависимости от происхождения или родственных связей.
-----
У вас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и целое множество транквилизаторов всех сортов и расцветок, депрессанты, а также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и 2 дюжины ампул амилнитрита.

25.02.2020 12:09
- гость -

11:54
Не-е, при Советской власти такого "добра" не было. Самогоноварение подпольное было (1 год лишения свободы), а такого не было. Химию изучали исключительно в созидательных целях.
То, о чём Вы пишите - целиком заслуга упырей, что сейчас у власти.

25.02.2020 12:22
- гость -

25.02.2020 11:17
- гость -
В СССР учили ВСЕХ,

Правильно! Из страны ученых и инженеров превратились в страну обезьян, копирующих все западное и оплевывающих все достижения своих дедов. Позорники.

25.02.2020 12:23
- гость -

12:09
Ахха)
И ЛТП при Советах не было, и статьи за тунеядство не было, и при Андропове никого по баням и кинотеатрам менты с гэбистами не вылавливали, как тунеядцев и пьяниц)
И наркомании какбэ тоже не было) только мак в огородах резали, что шум стоял)
Убивались при Советской власти не меньше, чем сейчас. Только убивались доступными средствами, то что можно было купить)
А вот, например, пиво бутылочное купить было невозможно, в середине восьмидесятых вариант был только один - в обмен на пустые бутылки в ларьке на Димитрова, и все, на весь город пиво только разливное, которое пивники давали кто во что горазд)

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