Почти 1,5 тысячи алтайских семей потратили маткапитал на обучение детей

11 765 семей полностью распорядились средствами материнского капитала в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.
Наибольшую часть из распоряжений составили заявления об улучшении жилищных условий. Так, свои жилищные вопросы смогли решить 10 760 алтайских семей, из них 7 661 семья частично или полностью погасила семейным капиталом ипотечные кредиты.
Еще 3099 улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств. Всего по этому направлению в 2019 году семьям перечислили 4,6 млрд руб.
"По-прежнему, как и во все предыдущие годы, самое востребованное направление расходования средств МСК в Алтайском крае – решение жилищных вопросов за счет материнского капитала. Второе по популярности направление расходования средств маткапитала – это обучение детей, – отметила начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР Яна Позднякова. – В 2019 году на эти цели средства материнского капитала направили 1 450 семей края, на общую сумму 80,9 млн руб.".
Еще одно из направлений расходования средств семейного капитала – ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2019 году такие выплаты из средств материнского капитала получили 1273 семьи. Краевым пенсионным ведомством на эти цели в кредитные учреждения на счета матерей перечислили 114,2 млн руб.
С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, позволяющие большему числу семей, имеющих государственный сертификат, получать ежемесячную выплату на второго ребенка.
Согласно изменениям, максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, увеличился до двух прожиточных минимумов. Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.
Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных минимумов на человека, а средства выплачивались до тех пор, пока второму ребенку не исполнялось полтора года.
"Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты, – уточнила Яна Позднякова. – В зависимости от субъекта РФ он увеличился по-разному. У нас же, в Алтайском крае, размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала увеличился до 10203 руб. Напомню, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен начиная с 2018 года".
Подать заявление в электронном виде на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, портал госуслуг или МФЦ.
Комментарии
Как потратили на образование детей?
А разве не пропили?
Нам же шалава Водонаева доказывала, что все эти деньги пропиваются.
И жильё ещё на эти деньги приобретают? Зрада зрадная. Это что же выходит, людям деньги от государства в пользу пошли??? Да не может быть, это же деньги от кговавой гэбни и путинского полицейского режима)
Не берите люди эти деньги, а то шалава Водонаева вас осудит. Да тут ещё ее сторонники есть, щас выскажуцца)
т.е. 55тыс. на семью. Офигеть, какое популярное направление. Не хватит даже один семестр оплатить на нормальном факультете толкового ВУЗа.
25.02.2020 10:49
- гость -
вы наивны, как тульский пряник. Первый день на свет появились и ни разуне слышали про эти схему обнала мат. капитала? А в статье вам четко указали - 80млн - на обучение, а перечислено - 4,6Млрд. Вы, как бы, с математикой дружите, хотя бы на уровне 3его класса. Понаедут из своих деревень...
Послушайте, аристократ Клим Чугункин из провинциального городишки, вы грамоте в своём околотке обучены?
Вам русским языком по белому указана общая сумма материнского капитала, выплаченного семьям в АК в 2019 году, и даны цифры по распределению этих денег по целевым затратам: первое место - это жильё, 10 с лишним тысяч семей, а на образование полторы тысячи семей. И где тут математика не бьется?
Насчёт схем обналичивания: это уголовное преступление, и если есть желание познакомиться с органами правопорядка, то вэлкам.
Только я отчего то уверен, что вы в своей жизни ни разу не «наличили» деньги) в противном случае вы бы знали, что это довольно хлопотно и накладно, а во многих случаях и нереально.
В СССР учили ВСЕХ, даже дебилов за уши тянули, учили всех БЕСПЛАТНО, причём образование было на порядок качественнее. А после обеспечивали работой по специальности в обязательном порядке. И карьерный рост - хоть до министра или генерального секретаря партии, вне зависимости от происхождения или родственных связей.
И никакие материнские капиталы были не нужны.
25.02.2020 11:10
- гость -
Испугался трудностей и другим не советуешь?! Идущий осилит свой путь. Предлагаю вам взять ник "законник", вообразите себя Джоном УИКОМ и вечером выпейте самогоночки от государства.
11:19
Когда нечем ответить, обычно человек мелет чушь. Как и вы, впрочем: смешали все в кучу - и дорогу осилит идущий (напутали в тексте), и самогоночка от государства (какая самогонка? от какого государства?), и джона уика (хорошо хоть фильмы смотришь, а не только в носу ковыряешь).
Я не советую преступать закон. Так как знаю, что капающий меч правосудия бывает очень бездушен)
"Учебные заведения вытянули деньги у 1.5 тысяч алтайских семей."
11:17
- гость -
В СССР учили ВСЕХ, даже дeбилов...
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Оно и видно.
И карьерный рост - хоть до министра или генерального секретаря партии, вне зависимости от происхождения или родственных связей.
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У вас было 2 пакета травы, 75 таблеток мескалина, 5 упаковок кислоты, полсолонки кокаина и целое множество транквилизаторов всех сортов и расцветок, депрессанты, а также текила, ром, ящик пива, пинта чистого эфира и 2 дюжины ампул амилнитрита.
11:54
Не-е, при Советской власти такого "добра" не было. Самогоноварение подпольное было (1 год лишения свободы), а такого не было. Химию изучали исключительно в созидательных целях.
То, о чём Вы пишите - целиком заслуга упырей, что сейчас у власти.
25.02.2020 11:17
- гость -
В СССР учили ВСЕХ,
Правильно! Из страны ученых и инженеров превратились в страну обезьян, копирующих все западное и оплевывающих все достижения своих дедов. Позорники.
12:09
Ахха)
И ЛТП при Советах не было, и статьи за тунеядство не было, и при Андропове никого по баням и кинотеатрам менты с гэбистами не вылавливали, как тунеядцев и пьяниц)
И наркомании какбэ тоже не было) только мак в огородах резали, что шум стоял)
Убивались при Советской власти не меньше, чем сейчас. Только убивались доступными средствами, то что можно было купить)
А вот, например, пиво бутылочное купить было невозможно, в середине восьмидесятых вариант был только один - в обмен на пустые бутылки в ларьке на Димитрова, и все, на весь город пиво только разливное, которое пивники давали кто во что горазд)