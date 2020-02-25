Почти 1,5 тысячи алтайских семей потратили маткапитал на обучение детей

11 765 семей полностью распорядились средствами материнского капитала в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда России.

Наибольшую часть из распоряжений составили заявления об улучшении жилищных условий. Так, свои жилищные вопросы смогли решить 10 760 алтайских семей, из них 7 661 семья частично или полностью погасила семейным капиталом ипотечные кредиты.

Еще 3099 улучшили жилищные условия без привлечения заемных средств. Всего по этому направлению в 2019 году семьям перечислили 4,6 млрд руб.

"По-прежнему, как и во все предыдущие годы, самое востребованное направление расходования средств МСК в Алтайском крае – решение жилищных вопросов за счет материнского капитала. Второе по популярности направление расходования средств маткапитала – это обучение детей, – отметила начальник отдела социальных выплат краевого отделения ПФР Яна Позднякова. – В 2019 году на эти цели средства материнского капитала направили 1 450 семей края, на общую сумму 80,9 млн руб.".

Еще одно из направлений расходования средств семейного капитала – ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2019 году такие выплаты из средств материнского капитала получили 1273 семьи. Краевым пенсионным ведомством на эти цели в кредитные учреждения на счета матерей перечислили 114,2 млн руб.

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, позволяющие большему числу семей, имеющих государственный сертификат, получать ежемесячную выплату на второго ребенка.

Согласно изменениям, максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, увеличился до двух прожиточных минимумов. Сама выплата при этом стала предоставляться в два раза дольше – до трехлетнего возраста второго ребенка.

Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полутора прожиточных минимумов на человека, а средства выплачивались до тех пор, пока второму ребенку не исполнялось полтора года.

"Помимо указанных изменений, вырос и размер ежемесячной выплаты, – уточнила Яна Позднякова. – В зависимости от субъекта РФ он увеличился по-разному. У нас же, в Алтайском крае, размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала увеличился до 10203 руб. Напомню, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен начиная с 2018 года".

Подать заявление в электронном виде на получение сертификата и распоряжение его средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, портал госуслуг или МФЦ.