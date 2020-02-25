Пальчики оближешь. Удивительный торт к Масленице из нежных блинчиков со сметаной

Что такое Масленица? Это игры, зимние забавы и, конечно же, блины. Хотите удивить гостей и близких необычным блюдом, но в традициях Масленицы? Приготовьте блинный торт. Его секрет прост – чем больше слоев, тем лучше. Каждый блин нужно смазать сметанным кремом. По желанию крем можно чередовать с ягодами, фруктами или вареньем.

Фирменный торт "Блинный" от кондитерской сети "Форне" сделан из натуральных продуктов: куриных яиц, свежего молока, сметаны, соли, сахара и вкуснейших джемов. Он состоит из 28 тонких французских блинчиков, покрытых сметаной и джемом. Этот нежный и тающий во рту десерт никого не оставит равнодушным.