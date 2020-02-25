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В России назвали самых часто болеющих специалистов

, ИА "Амител"
Представители этой сферы мало двигаются и неправильно питаются
Фото: War-arms.ru

Фото: War-arms.ru

Сотрудники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование портала по поиску работы hh.ru.

По словам эксперт Лиги здоровья нации, профессора медицины Мехмана Мамедова, такой результат не удивителен. Представители IT-сферы много работают, мало двигаются и неправильно питаются.

На втором месте по заболеваемости – учителя и преподаватели, на третьем – медики. Больше всего российские специалисты болеют гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Также стало известно, что работники сфер здравоохранения и образования подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям больше, чем представители других профессий. Как отмечают специалисты, эти профессии требуют огромной стрессоустойчивости.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.02.2020 11:34
- гость -

А психическим деформациям они также больше других подвержены?

25.02.2020 11:42
Гость

Болезни от специальностей не зависят, на одной профессии кто то с больничных не вылазить, а пто тотем разу не был, ещё от совести много зависит

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