Алтайский снег продают за четыре миллиона

Объявление о продаже снега в Горно-Алтайске разместили на сайте Avito. Продавец сделал снимок заснеженного города, сопроводив его надписью: "Продам много снега, самовывоз". Стоимость продавец запросил под стать количеству выпавших этой зимой осадков – четыре млн рублей.

Вероятно, таким образом местный житель решил обратить внимание на аномальные снегопады на Алтае, которые побили многие рекорды последних десятилетий.

Как уже писал amic.ru, алтайские синоптики фиксируют рекорды по количеству снега. Так, в Змеиногорске за одни сутки выпало 22 миллиметра осадков. С улиц Барнаула только за ноябрь и декабрь 2019-го вывезли столько же снега, сколько за весь прошлый зимний сезон.

По словам главного синоптика Алтайского края Александра Люцигера, практически повсеместно снегозапасы в 1,5-2,7 раза превышают среднемноголетние показатели. Не исключается, что снег будет идти еще 4-5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и мощных осадков.