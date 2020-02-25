Японца признали самым старым мужчиной. Через две недели он умер

Житель Японии Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 112 лет, сообщает RT.

Долгожитель ушел из жизни, находясь в медучреждении. Менее чем за две недели до смерти – 12 февраля 2020 года – его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого представителя сильного пола на планете.

Отметим, что Ватанабэ в следующем месяце мог отпраздновать свое 113-летие. Он родился 5 марта 1907 года.

Как ранее писал amic.ru, в январе умер житель Непала Кхагендра Тхапа Магар, которого признали самым маленьким человеком в мире. Ему было 27 лет.