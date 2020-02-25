Хоккеисты "Динамо-Алтай" поборются за Кубок Федерации

Хоккеисты "Динамо-Алтай" проведут первые матчи плей-офф первенства ВХЛ в ближайшие выходные. Напомним, победитель плей-офф станет обладателем Кубка Федерации.

Лучшая команда регулярной части сезона – ХК "Челны" – начнет борьбу с полуфинала. Остальные шесть клубов стартуют с четвертьфинала. "Динамо-Алтай", занявшее третье место, сыграет с саратовским "Кристаллом", финишировавшим шестым. Все серии плей-офф пройдут до четырех побед одной из команд.

Первые матчи четвертьфинальных серий состоятся уже в эту субботу, 29 февраля. Далее команды сыграют 1, 4 и 5 марта. Если понадобится, то пятый, шестой и седьмой матчи пройдут, соответственно, 8, 11 и 14 марта.

29 февраля и 1 марта "Динамо-Алтай" сыграет дома на "Титов-Арене". Начало в 17:00.