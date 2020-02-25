В ДТП с машиной скорой помощи и такси пострадал человек

О деталях массовой аварии в Барнауле с участием автомобиля скорой помощи и такси рассказали в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

По информации правоохранителей, утром 25 февраля на пересечении улицы Молодежной и проспекта Социалистического столкнулись машина СМП, Suzuki и две модели марки Nissan: AD и Avenir.

В результате аварии пострадал 61-летний водитель Nissan Avenir. С травмами его госпитализировали в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства столкновения транспортных средств.