Ряд сахарных заводов может закрыться в России

Ряд сахарных заводов, чьи суммарные мощности не превышают 150 тысяч тонн, не смогут работать в сельхозсезоне 2020-2021 годов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
По его словам, в группе риска Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
Причина сложившейся ситуации в том, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. По словам Бодина, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.
Отмечается, что с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что и привело к формированию товарных запасов, а это напрямую влияет на цены.
Комментарии
Постоянно что то закрываем.
Ну вот, вслед за гречей и сахарок подорожает. Лапша русская хороша! Вместо того чтобы снизить запасы и распродать, они цену за счет лобби поднять пытаются.
да не поверю - самогона стали гнать в 100 раз больше, настойки всякие , сахар мешками несут по 15 кг с ближайших магазинов, где меньше то стало???
как только тянется рука купить сахар вспоминайте: привет диабет!
А на Алтае, не закроют завод???