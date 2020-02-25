Ряд сахарных заводов может закрыться в России

Ряд сахарных заводов, чьи суммарные мощности не превышают 150 тысяч тонн, не смогут работать в сельхозсезоне 2020-2021 годов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

По его словам, в группе риска Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.

Причина сложившейся ситуации в том, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий. По словам Бодина, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.

Отмечается, что с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что и привело к формированию товарных запасов, а это напрямую влияет на цены.