Рев из тумана: в Барнауле прошел чемпионат края по зимним трековым гонкам

В Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам / Фото: Екатерина Смолихина

Автогонщики 23 февраля превратили барнаульский ипподром в облако снежной пыли. Здесь прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам. Турнир в очередной раз стал подарком на День защитника Отечества для всех любителей автоспорта. 18 гонщиков со всей Сибири (и даже из-за рубежа) приехали в Барнаул, чтобы принять участие в соревнованиях. Им пришлось в прямом смысле "бодаться" друг с другом, чтобы выяснить, кто же из них быстрее, аккуратнее и удачливее.

Когда снег в радость

Соревнования уже стали для Барнаула традиционными. Как и в прошлые годы, на турнире прошли заезды в двух классах: А-1600 (передний привод) и Д2-Классика (задний привод). Особую изюминку этому спорту добавляют условия заездов: гонщики мчатся по утрамбованному снегу без шипованной резины. Зимние трековые гонки – старая советская дисциплина, правила которой уже давно устоялись, рассказал председатель Алтайской федерации автомобильного спорта Андрей Ан.

"Правила и регламент не меняются. В данном случае улучшать – только портить. Но уровень чемпионата постоянно растет. В этот раз у нас участвуют два мастера спорта, несколько кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. Гонщиков могло быть и больше, но на те же даты перенесли финал Кубка России. Из-за этого четыре-пять именитых спортсменов к нам приехать не смогли", – пояснил Ан.

Он также подчеркнул, что нынешняя теплая зима не слишком радует любителей зимних автогонок. В некоторых сибирских городах из-за отсутствия снега этапы пришлось отменить. Но в Барнауле условия оказались отличными, а трасса – идеальной для заездов.

Поворот прямо в сугроб

Всего в рамках чемпионата провели 17 заездов. И если во время первых гонок зрителей было не так много, то в дальнейшем трибуны заполнились. Особо находчивые (и не желающие платить) даже забирались на крыши соседних гаражей, чтобы насладиться зрелищем.

Уже после нескольких заездов зрители смекнули, что лучшие места далеко не на трибунах, и потянулись к виражам. Рисуя красивый занос, водители стараются на огромной скорости вписаться в крутой поворот. Если это не удается, машина "притирается" к снежному борту, образуя за собой облако снежной пыли.

Кстати, среди участников немало совсем молодых гонщиков. Развитие автоспорта позволяет воспитывать в крае новых талантливых спортсменов, рассказал гендиректор БПЗ Алексей Рыбников, который снова стал главным спонсором соревнований.

"Конечно, этот спорт, несомненно, нужно развивать. У нас на предприятии разработана долгосрочная программа поддержки всех видов спорта, и автоспорт – в их числе. Трековые гонки – это яркое событие в жизни города. Конечно, мероприятия такого рода растят новых чемпионов. Тем более что у нас погодные условия позволяют проводить зрелищные заезды", – пояснил Рыбников.

Туман победителям не мешает

Гонщики и организаторы не испугались густого тумана, который с утра укрыл трассу. Первые заезды прошли в мистической атмосфере: где-то в тумане раздавался громкий моторный рев, а уже затем на большой скорости из белой дымки выпрыгивали машины.

Когда туман рассеялся, у гонщиков возникла новая проблема: утрамбованный снег постепенно превратился в лед, и справляться с управлением стало гораздо труднее. Но водителей это не испугало, только нужно было правильно адаптироваться к условиям и настроить автомобиль, уверен мастер спорта Алексей Пустовалов. Участник из Бийска был явно сильнее (и, главное, быстрее) других гонщиков в этот день.

"Мне туман точно не мешал – я-то ехал первым, а потому ничего не боялся. А вот у других участников были проблемы, да. Но на самом деле ни туман, ни лед, не являются чем-то особенно сложным. Вернее, ехать сложно вообще всегда. И к этим трудностям со временем адаптируешься, привыкаешь. Никогда не известно, как именно пойдет гонка на новой трассе. Разбираться приходится уже во время заезда", – объяснил Пустовалов.

Он также добавил, что без спонсорской поддержки зимнему автоспорту на Алтае пришлось бы совсем туго. Участники и без того готовятся к соревнованиям "на энтузиазме". Но желание быть быстрее других заставляет их жить этим, тратить время и деньги на подготовку автомобиля.

В итоге Пустовалов стал победителем в категории Д2-Классика. Второе место занял Никита Ильиных из Омска, третье – еще один представитель Бийска Станислав Моор.

А вот в классе А-1600 участникам из Алтайского края занять призовые места не удалось. Первым стал Андрей Гирш из Омска, вторым – Тимофей Овчаров из Новосибирска, третье занял еще один омич – Александр Кузнецов.