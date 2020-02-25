По заслугам. СМИ узнали, какую пенсию получают бывшие губернаторы

Бывшие губернаторы российских регионов, в большинстве своем, заранее позаботились о своих пенсиях, которые составляют вместе с надбавками в среднем около 200 тысяч рублей, сообщает портал Ura.ru.

Так, экс-руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт заранее подписал постановление, согласно которому теперь получает 397 тысяч рублей ежемесячно, уточняет "Свободная пресса".

Надбавки к пенсии бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба составляют 200 тысяч рублей, Амана Тулеева (Кемеровская область) – почти 270 тысяч рублей, Николая Меркушина (Самарская область) – 190 тысяч рублей.

Кроме того, бывшим главам регионов полагается охрана, автомобиль и лечение за государственный счет.

Ранее amic.ru писал, что бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву назначили ежемесячную выплату за выслугу лет в размере 224 тысяч рублей.

Напомним, что после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате он составил 15,2 тысячи рублей.