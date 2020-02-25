По заслугам. СМИ узнали, какую пенсию получают бывшие губернаторы

Бывшие губернаторы российских регионов, в большинстве своем, заранее позаботились о своих пенсиях, которые составляют вместе с надбавками в среднем около 200 тысяч рублей, сообщает портал Ura.ru.
Так, экс-руководитель Хабаровского края Вячеслав Шпорт заранее подписал постановление, согласно которому теперь получает 397 тысяч рублей ежемесячно, уточняет "Свободная пресса".
Надбавки к пенсии бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба составляют 200 тысяч рублей, Амана Тулеева (Кемеровская область) – почти 270 тысяч рублей, Николая Меркушина (Самарская область) – 190 тысяч рублей.
Кроме того, бывшим главам регионов полагается охрана, автомобиль и лечение за государственный счет.
Ранее amic.ru писал, что бывшему губернатору Омской области Леониду Полежаеву назначили ежемесячную выплату за выслугу лет в размере 224 тысяч рублей.
Напомним, что после январской индексации на 6,6% средний размер страховой пенсии неработающих барнаульцев вырос на 700 рублей. В результате он составил 15,2 тысячи рублей.
Комментарии
Чудовищнейший разрыв между ними и нами!!!
Страна в *опе, а у них жизнь сахар.
Вы сейчас этой статьей во всех честных пенсионеров просто плюнули
Одна надежда, что на том свете они в ад попадут...На этом свете воры и жулики создали себе рай.
Максимальная надбавка на которую могут расчитыаать эти упыри не должна превышать среднюю зарплату по региону.
А вообще грустно... боролись с льгтами за равные права и возможности и получили класс захребетников, жирующих за счёт бюджета.
А кто этих губеров назначает, кто их затем избирает - уж не мы ли сами?! А затем удивляемся почему получаем нищенские пенсии, а бывшие вожди живут нехило!!!
По конечным результатам работы губеров , пожалуй, многовато.Максимум на 50-60 тыс. руб.вытягивают пенсии.Остальное - от лукавого.
Поди еще и индексируют ежегодно, независимо от того того, работает или нет?)..
С простипомами надо расплачиваться, иначе желающих обслуживать не будет.
Парадокс однако - все возмущающиеся 22 апреля в едином порыве поддержат вождя и проголосуют за поправки в Конституцию, а затем будут дивиться - почему стало еще хуже...
Да молодцы правильно четко !!!
Вы понимаете - почти 230 тысяч НАДБАВКИ. То есть было уже к чему набавлять, пенсия уже исчислена, сотни полторы точно.
Это же просто именины сердца какие то: они перед пенсий назначают такие дикие выплаты, а потом сами их и получают. Это по всем мире называется конфликт интересов. Я даже не буду про морально-этическую сторону вопроса, когда большинство пенсионеров в диапазоне до 15, максимум 20 тысяч. И эти с четырьмя сотнями тысяч пенсии. Они в 20 раз больше трудились? Они в 20 раз сильнее устали, они в 20 раз больше пользы принесли государства и народу?
Необходимо отменить эти постановления местных карманных краевых и областных дум, как незаконные. В особых случаях, как с омским Прлежаевым, надо фигуранта отправлять на нары пенсию свою зарабатывать.
Просто нет слов от наглости.
Денех нет. Вы там держитесь!
И этот наш нынешний бедствовать не будет.
а я чёт вот не пойму а чё их тушка состоит из другого, особого мяса и костей, что им нужно стока бабла платить для поддержания жизни?!?!?
Это хорошо. Пусть получают. Нечего на них обижаться. Каждый бы не отказался от такой пенсии, а они ,что должны отказываться?
25.02.2020 14:06
- гость -
Да,но у нас нет возможности установить себе такую пенсию,да еще и с надбавками,а у них есть.И это несправедливо.
а я чёт вот не пойму
мяснЫй, ты много чего не понимаешь, потому что у тебя
шапочка в клеточку на башке, а не целиком из фольги.
Хоть какой то класс живет хорошо. Сталин стрелял и чиновников, и генералов, и работяг и солдат, и ученых, и барыг и сам как бич ходил в одной шинели. Так что прогресс налицо