Алтайского застройщика подозревают в мошенничестве

Уголовное дело по статье "Мошенничество" возбудили в Алтайском крае. В поле зрения правоохранителей попала фирма "Артстрой", которая занимается возведением частных домов.

Как сообщают "Вести Алтай", одна из пострадавших заключила договор на строительство "под ключ" каркасного дома из стружечных плит. Его обещали возвести за три месяца, однако идет уже третий год, а жилья так и нет.

Среди пострадавших есть и многодетная мама, которая лишилась не только собственных денег, но и маткапитала. За нецелевое расходование отвечать придется ей. В суде женщина дело выиграла, но взыскивать с подрядчика оказалось нечего. За последние три года компания несколько раз перерегистрировалась, так что разыскать ее не удалось.

Расследование продолжается.