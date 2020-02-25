Жителей Японии переводят на удаленную работу из-за коронавируса

Правительство Японии обнародовало указ, согласно которому необходимо перевести максимально возможное число сотрудников госучреждений на работу дистанционным методом, сообщает ТАСС.

Такая мера вводится для того, чтобы максимально снизить риск заболевания коронавирусом, который можно подхватить в переполненном метро или другом общественном транспорте.

Аналогичный призыв поступил и предпринимателям. Их попросили сдвинуть график работы и освободить часть сотрудников от обязанности приезжать в офис компании.

"Предотвратить распространение нового коронавируса можно в том числе путем широкого распространения работы на дому по компьютерным сетям и гибких изменений в графиках прибытия служащих в офисы, чтобы уменьшить скопление людей в транспорте", – подчеркнул министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма.

Отметим, что общее число заразившихся новым коронавирусом в Японии превысило 850 человек. Большинство из них – пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess.