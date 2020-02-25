Сибиряки сильнее остальных экономят на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел холдинг "Ромир".

Выяснилось, что средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года составил 552 рубля. По сравнению с декабрем 2019-го показатель снизился на 67,5 рубля (10,9%). Самое большое снижение зафиксировали в СФО – на 13,3%, до 470 рублей.

При этом эксперты называют январское снижение традиционным: люди стараются меньше тратить на еду после новогодних праздников.

Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край стал лидером по темпу роста "займов до зарплаты". В регионе этот показатель увеличился на 26,6%.