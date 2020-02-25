Сибиряки сильнее остальных экономят на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел холдинг "Ромир".
Выяснилось, что средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года составил 552 рубля. По сравнению с декабрем 2019-го показатель снизился на 67,5 рубля (10,9%). Самое большое снижение зафиксировали в СФО – на 13,3%, до 470 рублей.
При этом эксперты называют январское снижение традиционным: люди стараются меньше тратить на еду после новогодних праздников.
Ранее amic.ru сообщал, что Алтайский край стал лидером по темпу роста "займов до зарплаты". В регионе этот показатель увеличился на 26,6%.
Комментарии
Потому что жить хотим как все, а доходы фиг да маленько! Вот и приходится жертвовать своим здоровьем, если что и берём хорошее то для детей, сами делаем что они не съели
Жизнь у сибиряков суровая, а зарплаты, питание и возможность отдыха гораздо скромнее чем у жителей западной части страны до урала
...едим...
Сюда на вахту должны ездить, а не жить здесь
все пошли на базары
25.02.2020 13:56
- гость -
все пошли на базары
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На базарах цены такие же, если не дороже. Продукты с того же места что и в магазинах Только в магазинах акции бывают, да просроту подешевле проают.