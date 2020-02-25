"Местная магия". Жена Джигана показала плоский живот через неделю после родов

Жена известного рэпера Джигана, Оксана Самойлова, спустя шесть дней после родов продемонстрировала в личном блоге в Instagram практически плоский живот после родов.

"Итак, шестой день. Вот так выглядит мой живот. Я не знаю, как это происходит, но когда я выписалась из больницы, у меня был живот как на шестом месяце беременности. А сейчас пара дней – и можно пойти на пляж, реально!" – написала многодетная мама с удивлением.

Девушка заметила, что в этом нет ее заслуги, и хвалить ее не стоит. По словам Самойловой, после предыдущих трех родов ее живот уходил дней через 15. Свое видео она подписала: "Местная магия".