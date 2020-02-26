Слишком либеральна. Депутат Госдумы Бессарабов рассказал, зачем меняют Конституцию

Либеральная Конституция РФ, принятая в 1993 году как временная, нуждается в обновлении: жизнь стала другой и подходы надо менять. Об этом алтайским журналистам рассказал депутат Госдумы от региона, зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству, единоросс Даниил Бессарабов. Он поддерживает все предложения президента Владимира Путина и считает, что страна готова стать более суверенной, а правительство должно поделиться властью с парламентом.

Содержание. Все понятно

"Сама по себе Конституция не дает стабильности. Баланс поддерживается за счет мудрого руководства страны и лично президента, а также партии "Единая Россия". Что имели в 1993 году, кроме экономических проблем и убежденности? Что рынок все решит? МРОТ для либеральной Конституции казался чуждым элементом. И принималась она в противостоянии президента Ельцина и парламента. Парламентская власть была подавлена, произошел крен в сторону исполнительной власти", – обосновал свое мнение о необходимости поправок депутат.

Даниил Бессарабов считает, что после изменения Основного закона страны законодательная власть (он напоминает, что это власть народа) станет сильнее. Депутат активно поддерживает и расширение полномочий Госдумы, и усиление Конституционного суда, и запрет на вид на жительство и двойное гражданство для губернаторов, депутатов, министров, судей и других должностных лиц. Неправильно, сказал он, сидеть на двух стульях, имея такие должности. То же и по поводу снижения роли международных законов.

"Ведь раньше мы исходили из приоритетности международного права в урон суверенному российскому законодательству. И либеральные идеи открытого мира, которые закрепили в 1993 году, уже надо пересмотреть в сторону защиты интересов народа", – считает депутат.

Поддерживает Бессарабов и социальные предложения: МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и социальных пособий.

"У нас есть там строчка, что Россия – это социальное государство, а в каких нормах это человеку гарантировано, сказано не было. Но в 93-м мы себе и позволить этого не могли в силу слабости государства. А сегодня можем. Да, это можно записать и на уровне закона, но таким же законом при формировании бюджета это можно было приостановить. Ровно так, как несколько лет назад не проиндексировали пенсии. А если это будет в Конституции, то и вопросов не будет возникать", – пояснил он.

Форма. Ничего непонятно

По закону для принятия поправок никакого народного "за" не требуется. Но президент предложил изменить это правило и провести в стране общероссийское голосование. Но как именно это будет сделано (подобие выборов?), сколько средств придется выделить из бюджета (ведь надо провести информационную кампанию, открыть участки, напечатать бюллетени) и когда именно (предположительно 22 апреля) – пока не решено.

"Я рассчитываю, что явка будет высокой. Хотелось бы, чтобы пришло большинство россиян. И большинство поддержало", – сказал Даниил Бессарабов. Будет ли какой-то минимум по явке (чтобы голосование признали состоявшимся), он тоже не сказал.

Быстро. Если надо

Напомним, поправки в Конституцию инициировал президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Через пять дней он внес их в Госдуму. Через три дня российский парламент принял предложения президента в первом чтении. Впереди еще второе и третье чтения.

Депутаты Госдумы уже предложили от себя 262 поправки к поправкам. Очевидно, что все они, и даже большая их часть, не будут учтены в Конституции. Среди заведомо "отверженных" – возвращение прежнего пенсионного возраста, запрет становиться депутатом Госдумы до 30 лет (сейчас до 21 года) и возможность Госдумы не только назначать министров, но и снимать их. Кстати, среди поправок, которые, скорее всего, пройдут, от депутатов Алтайского края нет ни одной.