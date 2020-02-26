Слишком либеральна. Депутат Госдумы Бессарабов рассказал, зачем меняют Конституцию

Либеральная Конституция РФ, принятая в 1993 году как временная, нуждается в обновлении: жизнь стала другой и подходы надо менять. Об этом алтайским журналистам рассказал депутат Госдумы от региона, зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству, единоросс Даниил Бессарабов. Он поддерживает все предложения президента Владимира Путина и считает, что страна готова стать более суверенной, а правительство должно поделиться властью с парламентом.
Содержание. Все понятно
"Сама по себе Конституция не дает стабильности. Баланс поддерживается за счет мудрого руководства страны и лично президента, а также партии "Единая Россия". Что имели в 1993 году, кроме экономических проблем и убежденности? Что рынок все решит? МРОТ для либеральной Конституции казался чуждым элементом. И принималась она в противостоянии президента Ельцина и парламента. Парламентская власть была подавлена, произошел крен в сторону исполнительной власти", – обосновал свое мнение о необходимости поправок депутат.
Даниил Бессарабов считает, что после изменения Основного закона страны законодательная власть (он напоминает, что это власть народа) станет сильнее. Депутат активно поддерживает и расширение полномочий Госдумы, и усиление Конституционного суда, и запрет на вид на жительство и двойное гражданство для губернаторов, депутатов, министров, судей и других должностных лиц. Неправильно, сказал он, сидеть на двух стульях, имея такие должности. То же и по поводу снижения роли международных законов.
"Ведь раньше мы исходили из приоритетности международного права в урон суверенному российскому законодательству. И либеральные идеи открытого мира, которые закрепили в 1993 году, уже надо пересмотреть в сторону защиты интересов народа", – считает депутат.
Поддерживает Бессарабов и социальные предложения: МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и социальных пособий.
"У нас есть там строчка, что Россия – это социальное государство, а в каких нормах это человеку гарантировано, сказано не было. Но в 93-м мы себе и позволить этого не могли в силу слабости государства. А сегодня можем. Да, это можно записать и на уровне закона, но таким же законом при формировании бюджета это можно было приостановить. Ровно так, как несколько лет назад не проиндексировали пенсии. А если это будет в Конституции, то и вопросов не будет возникать", – пояснил он.
Форма. Ничего непонятно
По закону для принятия поправок никакого народного "за" не требуется. Но президент предложил изменить это правило и провести в стране общероссийское голосование. Но как именно это будет сделано (подобие выборов?), сколько средств придется выделить из бюджета (ведь надо провести информационную кампанию, открыть участки, напечатать бюллетени) и когда именно (предположительно 22 апреля) – пока не решено.
"Я рассчитываю, что явка будет высокой. Хотелось бы, чтобы пришло большинство россиян. И большинство поддержало", – сказал Даниил Бессарабов. Будет ли какой-то минимум по явке (чтобы голосование признали состоявшимся), он тоже не сказал.
Быстро. Если надо
Напомним, поправки в Конституцию инициировал президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января 2020 года. Через пять дней он внес их в Госдуму. Через три дня российский парламент принял предложения президента в первом чтении. Впереди еще второе и третье чтения.
Депутаты Госдумы уже предложили от себя 262 поправки к поправкам. Очевидно, что все они, и даже большая их часть, не будут учтены в Конституции. Среди заведомо "отверженных" – возвращение прежнего пенсионного возраста, запрет становиться депутатом Госдумы до 30 лет (сейчас до 21 года) и возможность Госдумы не только назначать министров, но и снимать их. Кстати, среди поправок, которые, скорее всего, пройдут, от депутатов Алтайского края нет ни одной.
Комментарии
Либерально, т.е. "Свобода, равенство и братство" отменяются?.
Надо мудрое руководство вместе с лично к стенке давно поставить
Баланс поддерживается за счет мудрого руководства страны и лично президента, а также партии "Единая Россия".
Дальше можно не читать.
Зачем ставить под удар принятие новой суверенной Конституции общим голосованием? Вдруг что-то пойдёт не так. Приняли бы и всё, как с пенсионным возрастом. Не мудро как-то!
Вы зачем с пыней мою пенсию украли?
Я не пойду голосовать. Лучше на даче снег откидаю.
После того как коммунисты не пошли на губернаторские выборы, где победили бы хоть с Бузовой после повышения пенсионного возраста, стало понятно что всё это договорняк. Ну и играйте в это сами.
26.02.2020 06:34
Пионер
+
Отвратительно, он даже сам себе уже не противен.
Ответом самому себе на вопрос, "А мог бы этот хобот сказать что-то против" все становится моментально понятно. Надо ли поддерживать аль не надо.
"Баланс поддерживается за счет мудрого руководства страны и лично президента, а также партии "Единая Россия"",
Вся эта шайка занимается грабежом народа, распродажей полезных ископаемых, растаскиванием по своим карманам бюджетных денег и уничтожением стариков! Вот в чем заключается баланс и руководство!
Конституционные поправки, это не про государственное строительство, это про сохранение шкуры.
Ждём когда телеведущие начнут читать новости нараспев, а народ заходиться в экстазе при виде президента
А что, собственно, будет в итоге с Конституцией? Лучше всего это можно объяснить при помощи старого еврейского анекдота про пропавшие ложки. Ложки (место для Путина) найдется, а конституционный осадочек останется. Что же в этом осадке? По итогу всей этой операции Конституция будет выпотрошена. Это будет конституционная фаршированная рыба, из которой вытащили скелет, оставили шкуру, и все свободное пространство набили мелконаструганным конституционным мусором. Такая конституция — как лайковая перчатка: ее можно будет надеть на любую мохнатую руку. Это конституционный переворот, но это весьма специфичный конституционный переворот — он является не целью, а побочным эффектом политической спецоперации по трансформации Путина в вождя нации.
Портрет хорош, годится для кино,
а текст беспрецедентное говно.
С.Довлатов
Не либералы ли плакали по поводу "руководящей и направляющей", отменили, как и прописку,угу...
Очевидно, что все они, и даже большая их часть, не будут учтены в Конституции. (с)
Это чей перл? журналистов? Это почти так же красиво, как про мудрость руководства
Вот власть, во всей ее красе:
Краснодарского пенсионера, назвавшего Путина «преступником» и «самозванцем», оштрафовали на 70 тысяч рублей