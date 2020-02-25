Авторитет Путина помог России войти в топ-10 стран по "мягкой силе"

Россия замкнула топ-10 самых влиятельных стран по уровню "мягкой силы", то есть способности влиять на остальной мир без применения давления, сообщает "Коммерсантъ".
К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Brand Finance, проанализировав результаты опроса свыше 55 тысяч человек более чем из 100 стран.
Респондентов просили оценить самые влиятельные страны по целому ряду критериев: известность и узнаваемость нации, влияние, репутация, бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука, люди и ценности.
Как признаются авторы исследования, они "неожиданно" обнаружили в топ-10 Россию. Страна оказалась на десятом месте. И связывают это со всемирным уважением российского лидера Владимира Путина.
"Несмотря на противоречивые методы правления, Путин вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров", – констатировали в издании.
Президент РФ оказался на втором месте по уровню уважения. Больше ни по одному критерию Россию не поставили так высоко.
Еще одним "неожиданным" участником топ-10 авторы исследования назвали Китай. У него ключевым фактором мягкого влияния стало развитие экономики.
Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает США. В тройку с минимальной разницей вошли Германия и Великобритания.
Комментарии
Уничтожает экономику страны, население ввергает в нищету, убил веру в справедливость, глумится над Конституцией - за все за это население в апреле обеспечит ему пожизненное правление и неприкосновенность...
Это которая "мягкая сила кокошника"? Ещё этот, не помню фамилию, по телевизору распинался. Он ещё ручёнками жестикулирует картинно.
На пупса ещё похож морщинистого. Как же его фамилия?
"способности влиять на остальной мир без применения давления, сообщает"
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А военные в Сирии, Ливии и других странах никому не давят? А заявления про "ядерный пепел" и про то , что мы попадём в рай, а "они просто сдохнут"? А шпилеведы и чаёк сполонинм в Британии? А мультики про новые ракеты? А газовый шантаж наконец?
Туфта.
2% ВВП с невменяемым руководством влияет на мир. Ха, ха. Хвост виляет собакой.