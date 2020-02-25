Авторитет Путина помог России войти в топ-10 стран по "мягкой силе"

Россия замкнула топ-10 самых влиятельных стран по уровню "мягкой силы", то есть способности влиять на остальной мир без применения давления, сообщает "Коммерсантъ".

К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Brand Finance, проанализировав результаты опроса свыше 55 тысяч человек более чем из 100 стран.

Респондентов просили оценить самые влиятельные страны по целому ряду критериев: известность и узнаваемость нации, влияние, репутация, бизнес и торговля, порядок, международные отношения, культура и наследие, медиа и коммуникации, образование и наука, люди и ценности.

Как признаются авторы исследования, они "неожиданно" обнаружили в топ-10 Россию. Страна оказалась на десятом месте. И связывают это со всемирным уважением российского лидера Владимира Путина.

"Несмотря на противоречивые методы правления, Путин вернул Россию в топ-лигу мировой политики и сам остается одной из влиятельнейших фигур среди мировых лидеров", – констатировали в издании.

Президент РФ оказался на втором месте по уровню уважения. Больше ни по одному критерию Россию не поставили так высоко.

Еще одним "неожиданным" участником топ-10 авторы исследования назвали Китай. У него ключевым фактором мягкого влияния стало развитие экономики.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает США. В тройку с минимальной разницей вошли Германия и Великобритания.