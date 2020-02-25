Умер последний маршал Советского Союза

Дмитрий Язов скончался после продолжительной болезни. Язов – последний военачальник, который получил звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году.

Как напоминает РИА "Новости", кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимая эту должность с 1987 года по 1991 год.

Также Язов – ветеран Великой Отечественной войны. Он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

За подвиги в годы ВОВ награжден орденом Красной Звезды.