Умер последний маршал Советского Союза

Дмитрий Язов скончался после продолжительной болезни. Язов – последний военачальник, который получил звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году.
Как напоминает РИА "Новости", кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимая эту должность с 1987 года по 1991 год.
Также Язов – ветеран Великой Отечественной войны. Он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.
За подвиги в годы ВОВ награжден орденом Красной Звезды.
Комментарии
Светлая память!
Почтим память Офицера.
Настоящий мужик, офицер и гражданин. Жил как говорил, честь и Совесть-его жизненный принцип.
А что, всем понравилось когда ГКЧП захватили власть? Или вас ещё на свете не было?
25.02.2020 14:24
- гость -
Если и были, то за мамкин подол держались.
25.02.2020 14:24
- гость -
Власть никто не захватывал,она у них и без того была.
25.02.2020 14:24
- гость -
Что то не понял Ваших высказываний?
25.02.2020 14:27
- гость
Ну да, ну да. То-то по его личному приказу в августе 1991 в Москву были введены войска... Хотя вроде бы верховный главнокомандующий был не он.