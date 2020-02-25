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Умер последний маршал Советского Союза

, ИА "Амител"
Дмитрия Язова не стало на 96-м году жизни
Дмитрий Язов / Фото: Om1.ru

Дмитрий Язов / Фото: Om1.ru

Дмитрий Язов скончался после продолжительной болезни. Язов – последний военачальник, который получил звание маршала Советского Союза. Им он стал в 1990 году.

Как напоминает РИА "Новости", кроме того, он был последним министром обороны СССР, занимая эту должность с 1987 года по 1991 год.

Также Язов – ветеран Великой Отечественной войны. Он был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

За подвиги в годы ВОВ награжден орденом Красной Звезды.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.02.2020 14:02
точный

Светлая память!

25.02.2020 14:10
- гость -

Почтим память Офицера.

25.02.2020 14:14
Сибиряк.

Настоящий мужик, офицер и гражданин. Жил как говорил, честь и Совесть-его жизненный принцип.

25.02.2020 14:24
- гость -

А что, всем понравилось когда ГКЧП захватили власть? Или вас ещё на свете не было?

25.02.2020 14:26
АБОРИГЕН

25.02.2020 14:24
- гость -
Если и были, то за мамкин подол держались.

25.02.2020 14:27
- гость -

25.02.2020 14:24
- гость -
Власть никто не захватывал,она у них и без того была.

25.02.2020 14:34
- гость -


25.02.2020 14:24
- гость -
Что то не понял Ваших высказываний?

25.02.2020 14:36
- гость -

25.02.2020 14:27
- гость

Ну да, ну да. То-то по его личному приказу в августе 1991 в Москву были введены войска... Хотя вроде бы верховный главнокомандующий был не он.

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