Прокуратура проверяет барнаульскую школу после травмы ученицы

Прокуратура Алтайского края начала проверку барнаульской СОШ № 31, где серьезную травму получила ученица, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проверки будут оценены действия должностных лиц образовательной организации на предмет соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, своевременность оказания медицинской помощи", – уточнил начальник отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Евгений Панкратов.
Как ранее писал amic.ru, сверстник толкнул девочку на лестнице. Она упала и сильно ударилась головой. По словам матери, до ее приезда учитель даже не вызвал скорую, потому что "не знал ее номера". Школьного врача же на месте не оказалось.
При женщине в учебном учреждении ее дочь потеряла сознание. В городской больнице девочке экстренно выполнили трепанацию черепа.
В барнаульском комитете по образованию уточнили, что до приезда матери учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. Однако по приезду матери состояние школьницы ухудшилось.
Комментарии
То что школьный медик не всегда бывает на месте знаю по школе "Сигма" где учится моя дочь.