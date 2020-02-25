Прокуратура проверяет барнаульскую школу после травмы ученицы

Прокуратура Алтайского края начала проверку барнаульской СОШ № 31, где серьезную травму получила ученица, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будут оценены действия должностных лиц образовательной организации на предмет соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса, своевременность оказания медицинской помощи", – уточнил начальник отдела по надзору за соблюдением законов о несовершеннолетних Евгений Панкратов.

Как ранее писал amic.ru, сверстник толкнул девочку на лестнице. Она упала и сильно ударилась головой. По словам матери, до ее приезда учитель даже не вызвал скорую, потому что "не знал ее номера". Школьного врача же на месте не оказалось.

При женщине в учебном учреждении ее дочь потеряла сознание. В городской больнице девочке экстренно выполнили трепанацию черепа.

В барнаульском комитете по образованию уточнили, что до приезда матери учителя оказали первую помощь несовершеннолетней. Состояние девочки было удовлетворительным. Однако по приезду матери состояние школьницы ухудшилось.