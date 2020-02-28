Как проект по утилизации упаковки скажется на алтайском бизнесе и ценах на товары

Министерство природы РФ хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров. И это может повлиять на рост цен, уверены предприниматели Барнаула. А кроме того, негативно скажется и на предприятиях. Но самое главное – польза от этого сбора, по мнению экспертов, весьма сомнительна. И будет действовать примерно так же, как налог на автомобили.

Куда уходят деньги

Во вторник, 25 февраля, Минприроды внесло в правительство России концепцию расширенной ответственности производителя (РОП). В рамках этого документа бизнес хотят обязать взять на себя расходы на 100%-ную утилизацию упаковки и товаров. Предполагается, что в этом случае образованные из них отходы не будут попадать на свалки, пишет РБК.

Барнаульские предприниматели к этому нововведению относятся весьма скептически.

"Это снова будут скрытые налоги. Конечно, на производителей ляжет существенная нагрузка. Но вопрос в другом: куда направят деньги с утилизационного сбора? – говорит генеральный директор компании "Мартика" Виталий Смокотин. – Я предполагаю, что, скорее всего, для утилизации никакой пользы не будет, так как платить мы будем государству. Я понимаю, что сбор и утилизация – это государственная задача. Но во всем мире сбором, переработкой, утилизацией мусора занимается бизнес. Государство не должно собирать деньги, а потом эти деньги куда-то направлять. Оно должно создать условия, чтобы сбор мусора был выгодным, как в других развитых странах".

По мнению предпринимателя, если утилизацией будут заниматься производители товаров, это только помешает развитию бизнеса и его росту.

"Чтобы стать лучшим в бизнесе, нужно отбросить все лишнее. Например, если ты владеешь сетью парикмахерских, то ты не должен заниматься переработкой отходов от шампуней. Это будет сдерживать бизнес. Основа капиталистического хозяйства – это разделение труда. Каждый занимается своим делом. Когда нет разделения труда, все становится очень дорогим, а экономика – неэффективной. Я за то, чтобы переработкой отходов занималось не предприятие, а профессиональные участники рынка", – заявил эксперт.

Он добавил, что главная проблема в стране – это отсутствие условий для раздельного сбора и переработки мусора. По его мнению, сбор отходов не смогут организовать 99% компаний. Поэтому им придется платить утильсбор.

Директор "Промкартона" Александр Сапожников также считает, что результата этого экологического сбора никто не увидит.

"Если платить налог на экологический сбор, то нужно понимать, куда он пойдет. Если он пойдет на определенное направление, например, на строительство заводов по утилизации отходов, то хорошо. Главное, чтобы не получилось как с налогом на автомобили: мы его платим, но непонятно, куда он идет. И результаты на сегодняшний день не настолько уж и видны", – говорит Сапожников.

Кандидат экономических наук Артем Поломошнов уверен, что предложение Минприроды в первую очередь должно спровоцировать интерес предприятий на производство экологичной упаковки. Тогда решение проблемы с утилизацией мусора будет иметь успех.

"Это нововведение нужно для того, чтобы заинтересовать всех производителей в применении именно экологичной упаковки. Потому что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Сначала важно побороть саму проблему, чтобы предприятия не сорили. Для этого не должно быть неразлагающейся, неэкологичной упаковки. А параллельно с этим необходимо продвигать мусороперерабатывающие заводы", – считает экономист.

Цены вверх?

По мнению гендиректора "Мартики" Виталия Смокотина, утильсбор несомненно вызовет рост цен, и в конечном итоге платить за это будут покупатели продукта.

"Нужно концентрироваться на переработке, а не создавать запреты и взимать деньги за преодоление этих запретов. На мой взгляд – это еще один гвоздь в гроб российской экономики, который будет забит этими экологическими взносами. В конечном итоге за все будет платить конечный потребитель, это ляжет на карманы обычных граждан", – подчеркивает собеседник.

А вот прогнозы Артема Поломошнова не столь пессимистичны: он считает, что если рост цен и произойдет, то будет кратковременным.

"Привнесение тренда на экологичность в экономику должно стимулировать создание новых производств по изготовлению экологичной упаковки. И, соответственно, потребители упаковочных материалов будут переориентироваться. Да, сегодня экологичная упаковка стоят дороже. Но когда предложение увеличится, все изменится. Рост цен возможен как кратковременное явление. В первую очередь это связано будет с тем, что на открытие новых производств и создание ими достаточного предложения нужно время. Но если правительство говорит об этом заранее, то наверняка будет какой-то переходный период. Тогда я не вижу предпосылок для роста цен. Но если срок перехода будет коротким, то кратковременного скачка цен все же стоит ожидать", – подчеркивает эксперт.

Директор компании "Промкартон" Александр Сапожников считает, что на конечную цену продукта утильсбор повлиять не должен. Впрочем, говорить об этом более уверенно можно будет после того, когда станет понятно, какими будут тарифы.

Сапожников также отметил, что в последнее время цены на гофротару значительно снизились. Однако причины этого непонятны.

"Если утилизировать отходы у себя на предприятии, то это не должно повлиять на конечную цену продукта. Но отталкиваться все равно нужно от налога на утилизацию. Если тарифы будут очень высокими, то и цена будет подниматься, но она не должна раствориться в продукте и повлиять на его стоимость. <…> Сейчас замечается серьезная тенденция снижения цены на вторсырье, макулатуру. Цена упала почти в два раза. И пока никто не может понять почему. Поэтому о повышении цен наша компания уж точно говорить не может", – рассказал Александр Сапожников.

При этом предприниматель считает, что эта тенденция не оказывает негативного влияния на компанию. Ведь сырье поступает на производство по более низкой цене, следовательно, и затраты меньше.

Взаимовыгодный опыт

У барнаульских предприятий уже есть опыт переработки собственных отходов. Конечно, отправлять на переработку получается не все. Но компании совмещают приятное с полезным: у некоторых на этом получается заработать деньги.

"Во-первых, мы сдаем макулатуру на предприятия, которые ее перерабатывают. Это дополнительный плюс как для нашего бюджета, так и для принимающих предприятий, которые имеют надежного поставщика сырья. И, соответственно, мы развиваемся с помощью них, и они развиваются с помощью нас", – рассказал директор компании "Промкартон".

По похожей схеме действуют и в "Мартике".

"Мы используем для упаковки гофротару. И она либо остается, либо бывает бракованной, либо изнашивается в производственном процессе. И мы такую гофротару продаем. Она перерабатывается и используется для создания следующего гофрокороба. Также у нас есть отходы вторичного полимерного сырья, к примеру, полиэтиленовые пакеты, в которых находится сырье. Их мы их тоже продаем. Это основные наши отходы, которые мы имеем именно на производстве", – поделился Виталий Смокотин.

Однако основной вопрос, связанный с утилизацией, это не решает: "Проблема глубже: любой наш продукт впоследствии, по окончании жизненного цикла, становится отходом. И как будет решаться этот вопрос, я не знаю", – говорит гендиректор "Мартики".

Мусора станет меньше

В настоящее время производители должны сами утилизировать около 15% товаров и упаковки или платить экологический сбор. Однако это требование практически не выполняется. Компании либо не отчитываются совсем, либо предоставляют фиктивные данные.

Новый вариант проекта расширенной ответственности производителя (РОП), который представило правительству Минприроды, предполагает, что компании будут платить за утилизацию 100% произведенной или ввезенной упаковки, а также некоторых товаров. Таким образом, этот проект должен стимулировать развития в стране отрасли переработки отходов.

Как пишет РБК, следить за выполнением требований РОП будут Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба.

Вводить новый механизм РОП предполагают поэтапно. С 2021 года экологический сбор будут платить производители упаковки и импортеры, а производителей и импортеров товаров эти правила коснутся с 2022-2024 годов. Причем сначала этот механизм применят к производителям батареек и ртутных ламп, электроники и автомобильных шин.

Также отмечается, что если концепцию внедрят, то населению придется меньше платить за вывоз отходов, собранных раздельно. Предполагается, что цена снизится на 50% от стоимости вывоза смешанных отходов.

Некоторые эксперты прогнозируют, что из-за утильсбора непродовольственные товары в России могут подорожать уже в 2021 году, сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова. Так, больше всего может подорожать бытовая техника – на 13%. Стоимость электроники может увеличиться на 9%, одежды и обуви – на 2-5%.