Фанера над Барнаулом: кто и как в городе обманывает при изготовлении мебели

Сделать мебель на заказ в Барнауле проще, чем много лет назад. Только в интернете можно натолкнуться на десятки объявлений об услугах мебельщиков. Действительно, нанять специалиста, для того чтобы разработать идеальную кухню мечты, проще, чем обойти десятки магазинов и купить не совсем то, что ты хотел. Однако иногда установка новенького шкафа-купе или кухонного гарнитура влечет за собой проблемы, которые потом можно решить только в суде. Некоторые мебельщики нарушают свои обязательства по срокам, используют некачественные материалы или допускают ошибки при монтаже. Например, как в нашей истории.

Дорогая мебель ужасного качества

Около полугода назад барнаулец Михаил заказал у известной в городе фирмы – Briallini – кухонный гарнитур из итальянского дуба. В офисе компании на проспекте Партизанском мужчину встретила деловитая девушка-консультант, которая показала несколько каталогов, пообещала персональную скидку, бесплатную установку и гарантию от производителя мебели Scavolini на год. Через несколько дней мастер пришел к мужчине домой, чтобы сделать замеры будущей кухни. Насчитали гарнитур на 1,5 миллиона рублей.

Заплатить за итальянский бренд Михаил был готов, поэтому сразу внес предоплату в размере 50% от стоимости и стал ждать. Новенькая кухня, согласно договору, должна была прийти через три месяца, но производитель сорвал все сроки. Якобы везли составляющие гарнитура из самой Италии, а до нее более 5 тысяч километров. На запоздалую доставку Михаил закрыл глаза, но они же и не позволили ему разглядеть несколько дефектов в мебели при установке. Радость от новой кухни прошла уже через несколько дней после монтажа, когда в одном из шкафов повело дверь. Об этом он и сообщил в фирму Briallini. Там отказались переделывать кухню, заявив, что случай – не гарантийный и деньги возвращать компания не собирается. К тому же компания быстро сменила юридический адрес. А раз контора закрылась – требовать и не с кого. Теперь Михаил отстаивает свои интересы в суде.

Успела даже родить

Жительница города Светлана мучилась с Briallini несколько лет назад. Тогда никто в Барнауле не устанавливал элитную итальянскую мебель из глянцевых каталогов, поэтому Светлана, насмотревшись красивых картинок, обратилась именно в эту фирму. С женщины, согласно договору, взяли предоплату в размере 50% от стоимости, но через три месяца кухонный гарнитур не привезли. В Briallini на телефонные звонки не отвечали, поэтому пришлось самой поехать в офис на Партизанской разбираться в ситуации. Там директор мебельного магазина объяснила задержку большим количеством заказов, попросив подождать еще чуть-чуть. Так прошло 1,5 года. Светлана за это время успела забеременеть и родить ребенка. Даже забыла про кухню. Из-за ее отсутствия временно пришлось переехать в другую квартиру. Когда женщина стала угрожать судебными разбирательствами – мебель ей моментально привезли. Оказалось, что и тут не все чисто.

"Когда привезли кухню – я сразу поняла, что она не моя. На каждой детали гарнитура были подписаны фамилии разных людей. Причем некоторые были моими знакомыми. Фактически это были комплекты от их кухонь. Например, у меня были предусмотрены в договоре специальный отдел под раковиной для мусора. Его не оказалось. Тогда в Briallini мне просто привезли обычное помойное ведро из магазина и поставили рядом с раковиной. Кроме того, столешница должна была быть из натурального камня. Это около 60% от стоимости всего гарнитура. Позже специалист, пришедший ко мне в гости, сообщил, что столешницу мне установили из искусственного камня. Но я за полтора года так намучилась в ожидании мебели, что не стала дальше разбираться с этой фирмой", – пояснила Светлана.

По ее словам, после этого Briallini несколько раз меняла юридические адреса, и даже теоретически возместить ущерб было невозможно.

Еще один житель Барнаула на условиях анонимности рассказал, что тоже стал жертвой Briallini. Он так же, как и Михаил, обратился в салон компании, где его по известной схеме встретила девушка-консультант, с восторгом пообещав скидку и лучшую мебель из Италии. Когда ее привезли – оказалось, что по качеству она ничуть не лучше обычной фанеры, сделанной едва ли не в одном из городских гаражей. Например, ручки на дверях были разными по размеру. Кроме того, столешница якобы из натурального камня во время работающей электроплиты сильно нагревалась. Через некоторое время столешница треснула. В компании отказались переделывать кухню и возвращать деньги за работу.

Собирают итальянскую мебель в гаражах

Если бы мебельщиков обучали в университете, то для них был бы отдельный экзамен, как обманывать своих клиентов. Причем сдавали бы его на первой же сессии, как основу основ. Схемы очень просты. Как рассказал amic.ru один из барнаульских мебельщиков, Григорий, почти все фирмы в городе, которые продают мебель из Италии, обманывают клиентов. Большинство покупателей данного сегмента мебели – люди с высоким достатком, которые не будут экономить 10-20 тысяч на какой-то детали и готовы отдать сразу крупную сумму, "чтобы им сделали красиво, как в каталоге". Менеджер, формируя заказ и составляя смету на кухню, при консультации демонстрирует фурнитуру высокого качества, а далее при отправке на производство ставит более дешевую в целях экономии. Например, устанавливая направляющие или петли для раздвижной системы, используют жестяной профиль вместо алюминиевого.

Также многие компании, заявляющие, что производят мебель на заказ, рекламируют собственное производство. Однако далеко не у всех оно есть. В некоторых случаях у таких фирм есть какой-нибудь гараж на окраине Барнаула, в котором работает один мастер без специального оборудования. Иногда в таких гаражах, правда, трудятся настоящие профессионалы, делающие подделки известных брендов. К счастью, таких контор в Барнауле не так много.

Как пояснил другой мебельщик, Максим, многие покупатели в магазинах чаще всего обращают внимание именно на картинки в каталоге. Но получается не так красиво, как они себе изначально представляли. Поставщики уверяют, что не виноваты в этом, но доказать вину очень сложно. Обычно при составлении договора такие детали необходимо прописывать заранее.

Нередко продавцы просто сначала завышают цену на мебель, а потом перечеркивают ценник и устанавливают скидку, скажем, 40%. Клиент попадает в маркетинговую ловушку и верит, что ему удается сэкономить. Иногда продавцы избавляются от дефектного товара во время распродаж.

Наконец, самый простой способ обмана – взять с клиента предоплату, а потом исчезнуть и не брать трубку. Такие случаи уже были в Барнауле, когда один мебельщик взял с нескольких человек деньги на общую сумму 300 тысяч рублей, а потом отключил телефон и уехал в другой город. Не все клиенты обращаются в полицию, тем более что не был составлен договор, а значит, нет шкафа – нет дела.

Лучше сразу идти в полицию

Как пояснила amic.ru барнаульский адвокат Марина Семдянкина, согласно закону о защите прав потребителей, для того чтобы вернуть средства, уплаченные за некачественную мебель, следует составить письменную претензию. В ней нужно пояснить причину возврата и указать требования покупателя.

Дальше все по букве закона. Сначала продавец должен убедиться в недостатках – провести экспертизу и найти объяснение браку. В этом случае все работы оплачивает именно продавец. Но если выяснится, что сам покупатель виноват в возникновении дефектов, то расходы по экспертизе он обязан возместить. Ведь продавец не отвечает за недостатки, которые возникли по вине потребителя.

При отказе продавца единственным средством воздействия для покупателя остается обращение в суд.

"Бывают случаи, что к моменту вынесения решения суда об удовлетворении требований потребителя, продавец уже не осуществляет деятельность, нет имущества и денежных средствах на счетах, на которые может быть обращено взыскание, но открывается другая компания с тем же директором, учредителями, тем же видом деятельности, но с другим наименованием. Я, полагаю, в данном случае необходимо обращаться с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела", – отметила юрист.

По ее словам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно внимательно читать договор, прописывать в нем срок установки и изготовления, а также гарантию в несколько лет на устранение недостатков. Именно это обезопасит от проблем, которые могут проявиться лишь спустя время. Также нужно обращаться к проверенным менеджерам, которые уже делали мебель вашим знакомым и имеют хорошую репутацию.