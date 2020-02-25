Яблоко вместе с яблоней. На Алтае мать и дочь осудили за торговлю наркотиками

В Горно-Алтайске суд вынес приговор двум местным жительницам – матери и дочери. Их признали виновными в распространении наркотиков.

Установлено, что в период с октября по декабрь 2018 года дилеры (дочь на тот момент была несовершеннолетней) покупали через интернет оптовые партии наркотиков, расфасовывали и делали закладки на территории города.

Для легализации полученных денег преступницы купили автомобиль.

Суд признал обеих виновными и назначил матери наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет со штрафом в размере 20 тысяч рублей, дочери – пять лет исправительной колонии общего режима.