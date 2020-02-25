Богатейшие люди планеты за день лишились 139 млрд долларов

Самые богатые бизнесмены мира из рейтинга Bloomberg за один день потеряли 139 млрд долларов, сообщает РИА "Новости".

Крупнейшее обрушение акций с октября 2016 года связано с опасениями, что эпидемия коронавируса ударит по мировой экономике. Так, американские фондовые индексы на закрытии торгов упали более чем на 3%.

Наибольшие потери по итогам дня зафиксированы у гендиректора Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (4,8 млрд долларов), владельца Zara Амансио Ортеги (4 млрд долларов) и основателя Facebook Марка Цукерберга (3,48 млрд долларов).

Остальные представители топ-10 также лишились значительных сумм – их состояние снизилось не менее чем на 2,3 млрд долларов.

Ранее amic.ru писал, что Бернар Арно стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. За год состояние французского бизнесмена выросло на 40 млрд долларов. Это абсолютный рекорд прошлого года.