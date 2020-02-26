"100 метров. 9 минут. Один вдох": барнаульцы смогут увидеть новый фильм до премьеры

"Один вдох" – первый художественный фильм российского производства, снятый в открытом море на стометровой глубине. Хорошая новость для слушателей "Русского Радио": в прямом эфире будет проводиться розыгрыш билетов на предпоказ. Победители смогут первыми увидеть картину 4 марта, за день до ее официальной премьеры.



Для съемок подводных кадров фильма пригласили ведущую мировую команду специалистов по съемке на открытой воде. Режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками – профессиональный фридайвер, а Виктория Исакова, сыгравшая главную героиню, целый год занималась фридайвингом для подготовки к роли.

Перед сеансом гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами от ведущих "Русского Радио".

Разыгрывать билеты будут в прямых эфирах "Русского Радио" и в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Время прямых эфиров "Русского Радио" на волне 105.7 FM с 18:00 до 19:00 ежедневно. Телефон 555-683.



Предпоказ фильма "Один вдох"

4 марта 2020 года

Адрес: пр. Строителей, 117, кинотеатр "Киномир-Галактика"

Начало программы: 18:30

Начало сеанса: 19:00

