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"100 метров. 9 минут. Один вдох": барнаульцы смогут увидеть новый фильм до премьеры

, ИА "Амител"
Закрытый предпоказ драмы "Один вдох" в "Киномире Галактика" организует "Русское Радио" для своих слушателей

"Один вдох" – первый художественный фильм российского производства, снятый в открытом море на стометровой глубине. Хорошая новость для слушателей "Русского Радио": в прямом эфире будет проводиться розыгрыш билетов на предпоказ. Победители смогут первыми увидеть картину 4 марта, за день до ее официальной премьеры.

Для съемок подводных кадров фильма пригласили ведущую мировую команду специалистов по съемке на открытой воде. Режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражками – профессиональный фридайвер, а Виктория Исакова, сыгравшая главную героиню, целый год занималась фридайвингом для подготовки к роли.

Перед сеансом гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами от ведущих "Русского Радио". 

Разыгрывать билеты будут в прямых эфирах "Русского Радио" и в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram.  Время прямых эфиров "Русского Радио" на волне 105.7 FM с 18:00 до 19:00 ежедневно. Телефон 555-683.

Предпоказ фильма "Один вдох" 
4 марта 2020 года
Адрес: пр. Строителей, 117, кинотеатр "Киномир-Галактика"
Начало программы: 18:30
Начало сеанса: 19:00
 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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