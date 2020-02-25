В Барнауле ищут удовлетворителя монтажной бригады

Вакансия "удовлетворитель монтажной бригады" появилась в Барнауле. Об этом сообщается на одном из сервисов по подбору персонала.

Соискателя ищут на полный рабочий день, график работы 5/2 с 9 до 18.

В обязанности входит подбадривание монтажной бригады по натяжным потолкам. Список фраз работодатель обещает выдать. Также необходимо махать веером, так как во время монтажа работникам жарко.

Кроме того, он должен своевременно приносить ледяную воду из мини-холодильника, делать массаж рук и шеи монтажников после сдачи объекта.

Кандидат должен быть энергичным, веселым человеком, умеющим поддержать разговор.

Работодатель просит отнестись к объявлению серьезно, так как деятельность удовлетворителя напрямую влияет на качество работы монтажных бригад.