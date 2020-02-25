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Бывшего главу ФСИН освободили условно-досрочно

, ИА "Амител"
Александр Реймер провел за решеткой почти пять лет
Александр Реймер / Фото: Gulagu.net

Александр Реймер / Фото: Gulagu.net

Экс-руководителя ФСИН России Александра Реймера условно-досрочно освободили из мест лишения свободы, сообщает РЕН ТВ. Соответствующее решение принял Центральный районный суд Калининграда. В общей сложности чиновник провел в заключении почти пять лет (включая арест, когда экс-силовик находился под следствием).

Напомним, Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов.

Такое решение вынес 14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы. Под стражей Реймер на тот момент провел уже два года и три месяца, которые ему зачли в срок. Экс-глава ФСИН своей вины не признал.

Следствие доказало, что Реймер вместе со своими сообщниками из ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения связи ФСИН" были причастны к хищению в 2010-2012 годах более 2,7 миллиарда рублей при поставках электронных браслетов.

Было доказано, что браслеты были закуплены по завышенной цене. Так, при стоимости браслетов 19 тысяч рублей они закупались более чем за 100 тысяч.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2020 15:19
Слай

молодец, что сказать

25.02.2020 15:21
гость

наверное с администрацией сотрудничал

25.02.2020 15:26
Filin

12 лярдов украл, а штраф 800 тыщ

25.02.2020 15:29
Я ЛЕГЕНДА

БИНГО

25.02.2020 15:55
- гость -

а расстреляли бы одного, другой бы подумал прежде чем заниматься махинациями.

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