Алтайский комплекс отдыха признали лучшим экоотелем

В Москве состоялось вручение престижной премии Russian Hospitality Awards, объединившей представителей компаний сегмента отелей, ресторанов и кафе. Об этом сообщает портал WelcomeTimes.

Награда вручалась победителям в 25 номинациях, две из которых появились впервые – "Лучший SMART отель" и "Лучшая программа корпоративно-социальной ответственности".

Так, в номинации лучший экоотель победителем стал комплекс Altay Village, который находится на Телецком озере.

Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты назвали Республику Алтай одним из лучших мест для экстремального отдыха, а Алтайский край – для туризма в целом. Кроме того, Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных оздоровительных курортов на весну-2020.