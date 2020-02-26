Восхитительно нежно. Голландский блинчик с лимонным курдом от Sofi

В масленичную неделю обязательно нужно печь блины. Но что делать, если хочется блин, но какой-то особенный? Приготовить его по рецепту известного фудблогера Софьи Корнишиной. Он обязательно станет вашим любимым десертом.

Голландский блинчик

Что потребуется?

3 куриных яйца (С1)

250 мл молока

150 г муки

1 ст. л. сахара

щепотка соли

сливочное масло 2 ст. л.

Лимонный курд

Что потребуется?

сок 1 лимона

3 ст. л. воды

цедра 1/2 лимона

2 ст. л. сахара

1 желток

40 г сливочного масла

Как готовить?

1. Яйца разбить в емкость, добавить соль и сахар, перемешать венчиком. Влить молоко, перемешать. Всыпать просеянную муку и довести блинное тесто до однородности. Оставить тесто при комнатной температуре на 15 минут.



2. Духовой шкаф тем временем разогреть до 200°С. Поместить в него жаропрочную форму или чугунную сковороду со сливочным маслом. Как только масло растопится, нужно достать из духовки форму, вылить настоявшееся тесто и отправить снова в духовку на 15 минут. Края начнут подниматься, вздуваться и румяниться.



3. Лимонный курд. Кладем все в сотейник и ставим на средний огонь, доводим до однородности, спустя 3-4 минуты курд начнет густеть. После остывания он еще загустеет, но если вам сразу захочется более статичного курда, влейте тонкой струйкой крахмальную смесь (1 ч. л. крахмала на 1 ст. л. воды)



5. На готовый блин выливаем курд, посыпаем ягодами и орешками.



Вместо курда для начинки можно использовать самые разнообразные наполнения: сметана, варенье, сгущенка – все, что захотите. Все равно будет вкусно.

Приятного аппетита!

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