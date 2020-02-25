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Каждый дополнительный ребенок обошелся России в 8,6 млн рублей

, ИА "Амител"
Аналитики подсчитали эффективность расходов на программу материнского капитала
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Программа материнского капитала с 2007 по 2017 год обеспечила прирост рождаемости 2,25 млн детей, подсчитали в Агентстве стратегических инициатив.

Как сообщает "Коммерсантъ", для этого из госбюджета за десять лет израсходовали 19,4 трлн рублей. Таким образом, один дополнительный ребенок обошелся стране в 8,6 млн рублей.

В то же самое время эксперты уточнили, что нельзя оценивать программу только по ее экономической составляющей. Она помогла улучшить благосостояние семей с детьми и получила положительный политический эффект, став самой узнаваемой мерой поддержки рождаемости.

Программа материнского капитала заработала в России в 2007 году. Материальную поддержку могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок. Маткапитал нельзя обналичить, но деньги можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования детей.

Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. рублей, затем эта сумма индексировалась и достигла 453 тыс. рублей. С 2016 года индексацию приостановили.

Теперь программа семейного капитала снова предполагает ежегодную индексацию суммы на величину прогнозируемой инфляции. В 2020 году размер маткапитала составил 466 тысяч рублей, в 2021-м он достигнет 485 тысяч рублей, а в 2022 – 504 тысяч рублей.

С начала года маткапитал выплачивают семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен увеличиться до 616 617 рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2020 16:14
- гость -

Какая низость, делать и обнародовать такие подсчёты!
А теперь посчитайте и доложите, во сколько обходятся яхты и шлюхи путинских дружбанов.

25.02.2020 16:25
- гость -

во сколько нам обходится сам вОЖДЬ ВВП - узнали прослезились "присели".
Аргентина - Ямайка 20:0

25.02.2020 16:31
колхозник

Еще бы калькуляцию затрат на 8.5 лямов на одного ребенка обнародовали бы по статейно . Из чего эта сумма сложилась у путинских математиков и стратегов . Новости полное вранье в уши людям пихают и без стыда и совести .

25.02.2020 16:41
Офигеть.

~500 т.р. на руки, а 8 млн. на ум пошло. Пора "Авроре" стрелять.

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