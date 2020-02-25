Рубль резко упал

Рубль упал к доллару и евро на открытии торгов на Московской бирже во вторник, 25 февраля. Причина – усиление страхов по поводу распространения коронавируса.

Так, курс доллара вырос на 85 копеек и составил 64,92 рубля. Евро поднялся на 95 копеек, до 70,5 рубля.

Накануне, 24 февраля, главные фондовые индексы США закрылись снижением на фоне опасений распространения коронавируса. Индекс S&P 500 опустился до 3225,89 пункта (минус 111,85 пункта и 3,35%). Индекс Dow Jones снизился до 27 960,8 пункта (минус 1031,61 пункта и 3,56%). Индекс Nasdaq обвалился до 9221,28 пункта (минус 355,31 пункта и 3,71%), сообщает "Лента.ру".