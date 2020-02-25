В Барнауле на сотрудника полиции напали с ножом

Четверо горожан оказали сопротивление сотрудникам полиции в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию позвонил мужчина и рассказал, что в жилом доме происходит драка. В ответ на замечание дебоширы стали угрожать соседу.
На место выехал экипаж. Из квартиры вышли четверо пьяных мужчин и спровоцировали конфликт. Один из них попытался ударить полицейского ножом, однако страж порядка применил боевой прием и выбил оружие.
Злоумышленников в итоге задержали, а полицейскому пришлось обращаться к врачам.
Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
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