"Свора собак загрызла второго человека в Красноярске"

Вторую жертву нападения стаи собак обнаружили в Красноярске, сообщает РИА "Новости". Тело с множественными следами укусов нашли на территории гаражного массива в Ленинском районе. По факту гибели человека городская полиция проводит проверку.

Отметим, что на прошлой неделе красноярские собаки до смерти загрызли женщину. Местные жители утверждают, что неоднократно жаловались на засилье бродячих животных, но никто на их призывы о помощи не отреагировал.

В связи с этим правоохранители задержали 41-летнего руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска. В отношении него возбудили дело по статье "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".