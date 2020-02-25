Игорь Николаев показал свое уникальное фото

Певец и композитор Игорь Николаев продемонстрировал редкое фото без усов, которое он выложил на своей странице в Instagram.

На снимке можно увидеть, каким был Николаев во время службы в армии.

Под фото композитор предложил своим подписчикам найти 10 отличий. "Ну, хорошо – одиннадцать!" – добавил артист.

В комментариях заметили разницу не только в усах и стрижке. "Самое главное отличие – вы стали красивее, сексуальнее, мужественнее!" – отметила одна из подписчиц.

Как уже сообщал amic.ru, ранее своим фото, сделанным спустя шесть дней после родов, поделилась жена известного рэпера Джигана. Оксана Самойлова похвасталась практически плоским животом.