СК возбудил уголовное дело после травмирования школьницы в Барнауле

По факту получения травмы девочкой в одной из школ Барнаула следователи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В действиях должностных лиц школы правоохранители выявили признаки оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.
По предварительной информации следствия, 19 февраля школьница обратилась к учителю с жалобой на получение травмы.
"Преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована", – уточнили в ведомстве.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за соблюдение требований безопасности в образовательном учреждении.
Как ранее сообщал amic.ru, мама девочки пожаловалась на действия персонала школы после получения ее дочерью травмы при падении на лестнице.
По словам родительницы, учитель позвонил ей и попросил приехать в связи с травмой ребенка, но до ее прибытия жительницы Барнаула никто даже не вызвал скорую помощь.
В результате школьница потеряла сознание. В больнице ей экстренно выполнили операцию по трепанации черепа.
Комментарии
"Следователи выявили признаки оказания услуг, не отвечающих безопасности детей" Школа должна учить, Оказание услуг на перемене не производится, услуги оказываются на уроке. Если ребенок несовершеннолетний учителя и в больницу его не смогут отправить, только с родителем, кто не знал. Думцы придумали такие законы.
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