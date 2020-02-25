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Поиски пропавших в Алтайском крае рыбаков вновь не дали результата

, ИА "Амител"
Но операцию будут продолжать
Фото: 'Каменские известия'

Фото: "Каменские известия"

Пропавших в Каменском районе рыбаков так и не нашли. Во вторник, 25 февраля, специалисты МЧС искали мужчин дальше от берега. Для этого использовали лодку, с которой и погружались водолазы.

Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, неизвестно, сколько еще будет продолжаться поисковая операция, но пока завершать ее не собираются.

Как уже писал amic.ru, двое барнаульцев 1959 и 1969 г. р. приехали на рыбалку в субботу, 22 февраля, и поставили палатку на острове в восьми километрах от базы отдыха "Трансмаш". 

В воскресенье, 23 февраля, в районе обской протоки Старая Обь обнаружили следы снегохода, уходящие в реку. В воде плавали сапог и перчатка. Поиски продолжались до наступления темноты, однако не дали результата. 

В понедельник, 24 февраля, в район происшествия прибыла водолазная группа краевого спасательного отряда в составе шести человек.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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