В Барнауле рядом с музеем установили скамейку с красными розами

Арт-объект "Скамья желаний" в Барнауле украсили красными розами перед премьерой нового сезона шоу "Холостяк". Скамья будет украшена цветами до 1 марта. Уже многие барнаульцы успели выложить в социальные сети фотографии с обновленной скамьей.

Что касается седьмого сезона проекта ТНТ "Холостяк", то его премьера состоится 1 марта в 20:30 по местному времени. Новый сезон обещает быть самым необычным за всю историю проекта, ведь впервые за долгое время главным героем будет человек, чья профессия абсолютно не связана с шоу-бизнесом – стоматолог, доктор Антон Криворотов. За его сердце будут бороться 25 участниц, среди которых есть и известные девушки: актриса сериала "Физрук" Полина Гренц, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, блогер и модель Лиза Адаменко. Съемки шоу проходили в Португалии.