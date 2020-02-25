Социологи назвали долю россиян, которые хотят голосовать по поправкам в Конституцию

Две трети россиян (66%) планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Такие выводы можно сделать на основе исследования, которое провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более 40% респондентов заявили, что точно примут участие в голосовании, 23% затруднились с ответом. При этом четверо из пяти опрошенных оказались в курсе предстоящего мероприятия.

Как уже сообщал amic.ru, изменения в Основной закон государства анонсировал президент Владимир Путин. Среди возможных изменений – расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.

Точную дату голосования пока не определили. В правительстве допускают, что для этого один из будних дней сделают выходным. Вероятной датой называют 22 апреля 2020 года.