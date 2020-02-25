Два человека уволились после стриптиза в морге Петербурга

Выложенная в интернет запись с корпоратива в Бюро судебно-медицинской экспертизы трупов в Санкт-Петербурге стала причиной увольнения двух лаборантов, сообщает РИА "Новости".

Дело в том, что на видео попало выступление стриптизерши. Об этом написали несколько СМИ, после чего городской комитет здравоохранения инициировал проверку учреждения.

Они выяснили, что начальник морга в это время находился в служебной командировке в Великом Новгороде. Его вызвали обратно в Северную столицу для объяснений. Руководитель Бюро утверждает, что разрешения ни на корпоратив, ни на приглашение посторонних людей не давал.

Заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов, сотрудники которого и стали главными действующими лицами записи, временно отстранили от исполнения обязанностей.

"Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ по бюро и в превышение своих полномочий провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения, будет объявлен выговор", – уточнили Комздраве.

Кроме того, проведена беседа с руководством ЧОПа, охранявшего вход в учреждение. Его повторно проинструктировали, что впускать посторонних на территорию без разрешения начальства Бюро категорически запрещено.