В Алтайском крае сожгли женщину. Подозревают ее сына

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью" в отношении 42-летнего жителя Мамонтовского района. Подробности сообщают в краевом следственном комитете.

Установлено, что 59-летняя женщина и сын, будучи пьяными поссорились, и мужчина облил мать дизельным топливом, после чего поджег. Пострадавшую госпитализировали, однако через несколько часов она скончалась в больнице. Подозреваемого взяли под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Горно-Алтайске вынесли приговор матери и дочери, которые торговали наркотиками. Причем на момент совершения преступления девочке не было 18-ти лет. Женщина получила 10 лет колонии, ее дочь — пять лет.