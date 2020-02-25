В отношении директора "Барнаулкапстроя" возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудило уголовное дело в отношении генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой". Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в период с июля по сентябрь 2019 года руководитель лично получил от директора одной из фирм Барнаула около трех миллионов рублей. За это генеральный поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Как уже писал amic.ru, 19 февраля в офисе строительной компании "Барнаулкапстрой" прошли обыски, правоохранители изъяли документы.

100% акций компании "Барнаулкапстрой" принадлежит мэрии. С марта 2019 года БКС руководит Александр Канаков.

Сейчас застройщик работает на нескольких площадках: возводит жилой комплекс "Парковый" на Змеиногорском тракте и микрорайон "Клевер" на ул. Советской Армии, который появится на месте аварийных домов.

Также "Барнаулкапстрой" взял на себя обязательство завершить и ввести в эксплуатацию дома обанкротившейся компании "СтройГАЗ" на Павловском тракте, 297, Павловском тракте, 291, ул. Папанинцев, 119.

Компания сдала все проекты, кроме дома на Павловском тракте, 291. Его застройщик возводит этапами. 14 февраля в администрации города отчитались о сдаче первой очереди (первый и второй подъезды).