Жителей Алтайского края предупреждают о метелях и сильном ветре

Региональное ГУ МЧС предупреждает жителей Алтайского края об ухудшении погодных условий днем 27 и ночью 28 февраля.

Ожидается гололедица, мокрый снег с дождем, метель и усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим население просят предпринять меры предосторожности, чтобы не стать жертвами стихии.

"Находясь дома, закройте окна. Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам, — рекомендуют спасатели. — Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей".

Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и другие слабозакрепленные конструкции. Кроме того, не следует укрываться под деревьями и возле стен домов, так как не исключено падение ветвей, а также различных предметов с балконов и кусков фасада.

Автолюбителям советуют соблюдать ПДД, снизить скорость движения, внимательно следить за дорогой и держать "почтительную" дистанцию до впереди идущего транспорта.